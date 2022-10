Fiocco azzurro per la coppia. Una notizia che fa gioire i fan del campione di tennis che si appresta a scrivere un nuovo capitolo di vita insieme alla moglie. Una storia d’amore iniziata durante gli anni del liceo e che dopo 17 anni è ancora basata su progetti di vita da continuare a condividere insieme.

Rafael Nadal e Francisca Perello diventano genitori. Bebè in arrivo, e per essere precisi, sarà un maschietto. Dopo molti anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2019 nella città di Pollença, a Maiorca, dove a fare da scenario ai festeggiamenti è stata la famosa villa La Fortaleza.

Leggi anche: “Sono in crisi”. Un’altra coppia vip italiana al capolinea. Gli indizi parlano chiaro





Rafael Nadal e Francisca Perello diventano genitori: “Sarà un maschietto!”

Da allora la coppia non ha mai smesso di amarsi e supportarsi in ogni circostanza di vita. A ripotare la notizia della dolce attesa è stata la rivista spagnola Hola!, poi confermata anche dal campione di tennis: “Di solito non parlo della mia vita privata. Viviamo una vita più tranquilla senza esporci. Non mi aspetto che la mia vita quotidiana cambi molto con questo evento”, sono state le parole di Rafael.

Un sogno che diventerà presto una realtà, ma nelle intenzioni l’ntenzione di fare crescere la famiglia si stava gà facendo sentire: “Certo che voglio avere una famiglia. Amo molto i bambini e vorrei che i miei figli si sentissero liberi di fare ciò che vogliono della loro vita”, aveva dichiarata Rafael Nadal nel 2019 nel corso dell”intervista rilasciata per la rivista Hello!.

E sempre a proposito della gravidanza, alcune voci a proposito correvano anche su un presunto ricovero della Perello nel mese di agosto. A diffondere la notizia è stato il periodico Il Diario De Mallorca, poi ripresa anche dalla testata Palma. Su entrambe le testate il rumor su alcune complicazioni nel corso della gravidanza che avrebbero portato Xisca a sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico.