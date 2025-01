Anche quest’anno Altroconsumo ha realizzato la sua classifica dei supermercati preferiti dai consumatori italiani. “L’indagine ha coinvolto un campione significativo di oltre 12.000 clienti delle principali insegne, con una raccolta di oltre 41.000 esperienze d’acquisto, evidenziando come la soddisfazione complessiva per le catene sia rimasta stabile rispetto al 2023, nonostante una leggera flessione di un punto nell’indice finale”, spiega l’organizzazione.

“Questo calo è legato soprattutto all’aumento dei tempi di attesa alle casse, a cui si accompagna una diminuzione del gradimento per la qualità dei prodotti freschi e, più in generale, per i prezzi – precisa Altroconsumo – . Un dato, quest’ultimo, coerente con un contesto economico ancora impegnativo per i consumatori, che trova conferma nella riduzione della spesa media mensile, scesa in media del 5% rispetto al 2023, da 409 a 387 euro”.

Altroconsumo, la classifica dei migliori supermercato

Vediamo allora quali sono i supermercati più apprezzati dai consumatori. Per i supermercati e gli ipermercati giudizio Ottimo per Esselunga, NaturaSì e Ipercoop. Altre insegne come Famila superstore e Iperfamila, Conad, Interspar, Eurospar, Carrefour, Bennet hanno ottenuto un punteggio Buono. Sigma, Sisa, Carrefour Market e Carrefour Express per la fascia Media.

Secondo Altroconsumo, i discount più apprezzati sono Aldi, Eurospin, Dpiù. Secondo l’indagine i discount soddisfano i consumatori ai livelli di molti super e iper, in alcuni casi sono più apprezzati a livello di qualità e risparmio. Tutti i discount presenti nella classifica hanno ottenuto almeno un giudizio Buono. Per Aldi ed Eurospin i consumatori hanno dato come voto Ottimo.

Per la spesa online vincono Esselunga, Eurospin e Coop. Grazie alla facilità di navigazione del sito, la disponibilità dei prodotti, le condizioni in cui sono arrivati, i tempi e l’accuratezza della consegna questi tre punti vendita sono considerati dai consumatori italiani i migliori in assoluto per la spesa online.

Anche le catene locali, meno diffuse sul territorio, sono molto apprezzate dai consumatori. Sul 40 ben undici ottengono la valutazione massima e nessuna scende sotto il buono. Le prime quattro posizioni della classifica, a parità di punteggio, sono occupate da: Dem, Rossetto, Mega e Iperal.

Esselunga, Cadoro e Interspar sono i supermercati più apprezzati per il confort all’interno del punto vendita. Cadoro, Alì e Mega vincono per la trasparenza dei prezzi, mentre il podio per la qualità dei prodotti a marchio del supermercato è per NaturaSì e Ipercoop. Per la convenienza dei prezzi vincono Aldi e Tosano.