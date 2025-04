Un nuovo colpo di scena rischia di riscrivere la narrazione su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A riaccendere i riflettori è stata una dichiarazione in diretta televisiva dell’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio della giovane nel 2007. Durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante, De Rensis ha lasciato intendere che ci sarebbe una testimonianza inedita e già acquisita dalle autorità che potrebbe modificare radicalmente l’interpretazione di uno degli elementi chiave dell’indagine: lo scontrino che costituirebbe l’alibi di Andrea Sempio.

“Immagino che questa testimonianza già acquisita potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto, questa testimonianza potrebbe essere molto importante”, ha affermato De Rensis. L’avvocato ha poi aggiunto: “Ritengo che i carabinieri abbiano molto ma molto di più di quanto possiamo immaginare al momento”. Le sue parole fanno riferimento all’interrogatorio, avvenuto lunedì scorso, della madre di Andrea Sempio, convocata in caserma e colta da malore durante l’incontro. Proprio in quell’occasione sarebbe emerso il nome di una nuova persona sentita dagli inquirenti, un dettaglio che potrebbe aprire scenari finora inediti.

Delitto di Garlasco, cosa ha detto la nuova persona sentita dagli inquirenti

Lo stesso De Rensis ha specificato che, per ora, si tratta di semplici dichiarazioni che devono ancora essere verificate: “Siamo di fronte a dichiarazioni personali che non hanno alcun riscontro che possono essere vere o no e che ci hanno descritto una mattinata, quella del delitto. Ora andremo a vedere se è vero quello che ci hanno raccontato”. Nonostante la prudenza, l’avvocato non ha escluso che potrebbero emergere ulteriori figure coinvolte nelle indagini, sottolineando che non è interesse della difesa “spostare dalla scena Stasi”, ma piuttosto comprendere se gli inquirenti aggiungeranno nuove persone al quadro accusatorio.

Dall’altra parte, l’avvocato Massimo Lovati, che difende Andrea Sempio, ha espresso in diretta telefonica un durissimo attacco contro la Procura della Repubblica e l’Arma dei Carabinieri di Milano, annunciando la fine di qualsiasi collaborazione. “Non ci fidiamo di loro”, ha detto, riferendosi alla recente richiesta rivolta a Sempio di rifare le impronte digitali. Secondo il legale, la procedura sarebbe stata del tutto irregolare: “Potevano avvertirmi almeno. Potevano scrivermi. Invece hanno telefonato a Sempio, dicendogli vieni a rifare le impronte. Ma che maniera è?”.

Lovati ha poi messo in discussione anche la competenza territoriale dei carabinieri di Milano, chiedendosi perché non si siano rivolti ai militari di Garlasco: “Comanda il PM o comandano i Carabinieri?”. Ha annunciato che presenterà ogni tipo di eccezione legale il 16 maggio, incluso il tentativo di rendere inutilizzabili tutte le impronte raccolte, sia quelle vecchie che quelle nuove.

Il legale ha infine chiuso il suo intervento con toni durissimi: “Non ho idea di cosa hanno chiesto alla signora Ferrari, madre di Sempio, e neanche voglio saperlo. Le prossime mosse della difesa saranno di controbattere a tutte le richieste, non c’è più nessun tipo di collaborazione, ma solo guerra all’ultimo sangue con Procura e carabinieri”. Parole che lasciano presagire un’imminente escalation giudiziaria e mediatica intorno a un caso che, dopo anni di processi e sentenze, continua a sollevare dubbi e sospetti.