Non si è trattato di una tragica fatalità, ma di un omicidio premeditato. È questa la drammatica conclusione a cui sono giunte le indagini sull’uccisione di Ana Yuleisy Manyoma Casanova, 32 anni, avvenuta il 10 agosto 2024 all’interno della sua abitazione di Siena. Dopo mesi di accertamenti, oggi la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luis Fernando Porras Baloy, 27enne colombiano, convivente della vittima e ora ufficialmente accusato di omicidio volontario aggravato. A emettere la misura è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, che ha accolto le conclusioni della procura e degli investigatori.

La dinamica dell’omicidio si è rivelata, con il passare dei mesi, profondamente diversa da quanto sostenuto inizialmente dall’indagato. Subito dopo l’accaduto, l’uomo aveva tentato di ricondurre l’episodio a un incidente: secondo la sua versione, lo sparo sarebbe partito per errore mentre stava maneggiando un fucile calibro 16 detenuto illegalmente. Una spiegazione che, fin da subito, aveva sollevato dubbi, ma che solo attraverso perizie tecniche complesse e approfonditi rilievi è stata del tutto smentita dagli investigatori.





Le prove raccolte hanno permesso di chiarire che il colpo di fucile fu sparato deliberatamente, mentre i due si trovavano nella loro camera da letto. Dalla ricostruzione emerge che l’arma fu imbracciata da Porras Baloy in posizione eretta, a breve distanza dalla donna. Non c’era alcuna dinamica accidentale, nessun gesto maldestro: si è trattato, secondo quanto riportato dalla polizia, di un “atto dolosamente diretto a cagionare la morte”. Un colpo preciso e ravvicinato, esploso con l’intento chiaro di uccidere.

A rendere ancora più grave la vicenda è il contesto nel quale si è consumato il delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna era vittima da tempo di maltrattamenti da parte del compagno. Il reato è infatti aggravato non solo dal legame affettivo tra i due, ma anche dal fatto che l’omicidio si è verificato nell’ambito di una situazione di violenza domestica, che già configurava un altro grave reato in corso: quello dei maltrattamenti in famiglia.

Con l’arresto di oggi, la giustizia muove un passo decisivo per fare luce su un caso che ha profondamente scosso la comunità senese. Ana Yuleisy Manyoma Casanova, una giovane cuoca, è stata uccisa in casa, nel luogo che dovrebbe rappresentare rifugio e protezione. Il lavoro investigativo ha smontato ogni tentativo di depistaggio, portando alla luce la verità su una tragedia che ora assume i contorni cupi di un femminicidio pianificato e spietato.