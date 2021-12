Tragedia in provincia di Cagliari, a Quartu Sant’Elena. Una signora di 50 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione nel primo pomeriggio di lunedì 13 dicembre. La terribile scoperta è stata fatta dopo che una parente della vittima aveva cercato di rintracciarla, senza riuscirci. Dunque, aveva contattato le forze dell’ordine, che quando sono entrate nell’appartamento l’hanno rinvenuta priva di vita. La donna è stata trovata con i vestiti addosso e distesa sul letto. E subito si è capito che fosse accaduto un omicidio.

Il luogo esatto del dramma consumatosi nel paese situato in provincia di Cagliari è il terzo piano di un palazzo, che si trova in via della Musica. Quando i militari si sono avvicinati alla 50enne, hanno immediatamente notato alcune ferite procurate da un’arma da taglio, un coltello per l’esattezza. Quindi, sono state avviate le indagini per risalire al colpevole dell’assassinio. La povera donna era originaria della Romania ed è dunque morta a causa di molte coltellate inflitte sul suo corpo.

Inoltre, i carabinieri intervenuti sul posto a Quartu Sant’Elena non hanno notato nulla che fosse non in ordine e non c’erano nemmeno dei segni, che potessero far immaginare che qualcuno fosse entrato in casa forzando la porta di ingresso o comunque qualche finestra dello stabile. A lavorare alacremente sono i militari sia di Quartu Sant’Elena che di Cagliari. Sono supportati nel loro lavoro dal medico legale Roberto Demontis, dal magistrato di turno Nicoletta Mari e dagli uomini del Ris.





Subito dopo il femminicidio, ha parlato il comandante dei carabinieri di Quartu Sant’Elena (Cagliari), Michele Cerri, che ha affermato: “Ci ha chiamato la sorella perché non riusciva a contattarla da tre giorni. Abbiamo aperto la porta con i vigili del fuoco e abbiamo trovato il cadavere della donna”. I militari stanno adesso cercando di capire cosa abbia fatto la 50enne nelle ultime ore in cui era ancora in vita per provare a risalire a colui che potrebbe aver commesso il terribile e violento omicidio.

Pare comunque che la 50enne originaria della Romania vivesse con un uomo sardo. Si era trasferita qui solamente alcuni mesi fa e ora i carabinieri stanno cercando questa persona. Sembra che abbiano avuto numerosi problemi nel recente passato, infatti sono stati segnalati liti e momenti di tensione. Ovviamente nessuno però si attendeva un epilogo simile.