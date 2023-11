“Quanto si è portato a casa”. Gianluigi, il senzatetto fortunato. Dopo il SuperEnalotto vince anche al Gratta e Vinci e al Lotto

Un mese fa, a Senigallia, la Dea bendata ha premiato un senzatetto. Gianluigi detto “Cassano” è un clochard di origini pugliesi che nel tardo pomeriggio di lunedì 23 ottobre ha puntato 1,50 euro giocando una schedina del SuperEnalotto alla tabaccheria ricevitoria di via Portici Ercolani di Senigallia e ha centrato il 4+1. Ben 37.045 euro, che però l’uomo ha rischia di non poter riscuotere in ragione di un intoppo burocratico, perché on è possessore di una tessera sanitaria aggiornata.

Fortunatamente la storia di Gianluigi è giunta a un felice epilogo e infatti nei giorni scorsi l’Ufficio Premi di Sisal ha comunicato che il bonifico è stato eseguito e che Gianluigi, ribattezzato affettuosamente “Cassano”, dalla sua città d’adozione Senigallia, per il marcato accento pugliese, entro lunedì 27 novembre riceverà l’accredito dell’importo vinto. La vincita SuperEnalotto da 37.045,00 euro, realizzata presso il punto di Vendita Sisal Tabaccheria Severi, situato in Via dei Portici Ercolani, 72 a Senigallia (AN), è stata conseguita centrando un punto 4 SuperStar con una giocata da 1,50€.

“Ero davvero contento che avesse azzeccato quattro numeri e anche il numero SuperStar. Io lo chiamo “Cassano” per la cadenza barese che mi ricorda l’ex campione della Nazionale di calcio. Attraverso la giocata del SuperStar, il giocatore, previo supplemento di cinquanta centesimi, in caso venga estratto questo numero, moltiplica infatti l’importo della vincita”, aveva commentato il titolare della tabaccheria.

Dopo la vincita al Superenalotto la Dea Bendata ha baciato nuovamente ‘Cassano”. Come riporta il Corriere Adriatico, Gianluigi ha vinto anche al Gratta e Vinci e al Lotto: “Ho continuato a giocare, sempre con parsimonia piccole somme ma, siccome mi sento fortunato, ho continuato e ho fatto bene”, ha detto il clochard che ha già incassato 37mila euro dalla vincita al Superenalotto.

“Dopo quella vincita tra Gratta&Vinci e Lotto ho vinto altre tre volte, circa 200 euro in totale, giocando in diverse tabaccherie e città”, ha raccontato Gianluigi al quotidiano, spiegando di aver dormito in un albergo poco costoso di Pesaro. “Ho dormito al caldo e in un letto, ho preso una camera in un albergo di Pesaro che non costava molto perché, anche se adesso ho i soldi, devo essere parsimonioso, fanno in fretta a finire e non voglio tornare in strada. Ho dovuto pagare anche la tassa di soggiorno, pur non essendo un turista, ma queste sono le regole ed è giusto così”.

Gianluigi ha tanti progetti, prendere una casa in affitto, una bicicletta in attesa di prendere la patente e la macchina e la residenza a Senigallia, dova ha detto di avere tanti amici che in questi lo hanno aiutato. Cassano ha anche intenzione di trovare un lavoro: “Dovrò cercarlo per potermi mantenere in futuro quando finiranno i soldi. Sono felice – confessa il 47enne barese -, non è una somma che ti cambia la vita ma per me, che non avevo nulla, sono tantissimi soldi, mi sento ricco. Ho tante cose da fare, anche andare a trovare mamma”.