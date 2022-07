Quanto durerà il caldo di questi giorni? Il picco non è ancora passato. Nonostante lo tsnunami di calore che ha investito il Belpaese fino a oggi, la situazione caldo è destinata a peggiorare ulteriormente da giovedì. Attesa una nuova massa d’aria rovente che abbraccerà tutto il bacino Mediterraneo da ovest a est entro il weekend. Da domani (mercoledì) in alcune zone centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio si dovrebbero registrare temperature di circa 39/40°C ma saranno casi isolati. Nel resto della penisola, scrive il Messaggero, ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C.



Da giovedì le temperature prossime ai 40°C interesseranno le zone interne della Sardegna, la costa tirrenica e le città della Val Padana. Entro il weekend e, probabilmente fino a lunedì e martedì, si toccheranno i 40°C da Nord a Sud. Tante le città da bollino rosso. Torino, Milano, Piacenza, Mantova, Bologna, Ferrara, Padova, Verona, Firenze, Perugia, Terni, Roma, Napoli, Foggia, Cosenza.





Quanto durerà il caldo? Almeno fino al 26 luglio nessuna tregua



Le previsioni a disposizione finora ci dicono quindi che fino a martedì prossimo il caldo durerà ma non sono escluse nuove ondate dopo quella data. La bomba di calore che sta colpendo l’Europa è sinonimo del clima che sta cambiando. Scrive Adnkronos come numerose proiezioni scientifiche indicavano il 2050 come l’anno del Cambiamento Climatico estremo con temperature fino a 40°C all’ombra anche sul Nord Europa, in particolare sulle Isole Britanniche. (Leggi anche Ondata di calore in arrivo: sarà un fine settimana rovente con punte di 35 gradi)



Ebbene con 28 anni di anticipo, dopo siccità, incendi, 45°C diffusi su mezza Europa, ecco che la ‘profezia’ si avvera: il caldo nordafricano raggiunge anche la Terra d’Albione, l’Inghilterra, con valori termici eccezionali ed incredibili fino a 10/20 anni fa. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma purtroppo questo trend. Dopo essere rimasto sbalordito dall’accelerazione del Global Warming, riscaldamento globale, degli ultimi anni.



Pochissimi abitanti avevano immaginato uno scenario così catastrofico e per questo il climatizzatore non è presente nella gran parte delle abitazioni; pochissimi londinesi hanno mai sperimentato temperature oltre i 35 gradi. L’Italia, dal 10 Maggio, abbiamo convissuto costantemente con picchi oltre i 35 gradi su gran parte del Paese, coste e montagne escluse.

“Allarme bollino rosso”. Meteo, l’Italia a 40 gradi: altra ondata di caldo, ecco le città più roventi