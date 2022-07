Omicidio Willy, quanto devono versare i fratelli Bianchi. Il presidente della Corte d’Assise di Frosinone ha stabilito una prima quantificazione del danno subito dalla famiglia Monteiro Duarte con l’omicidio di Willy. Il ragazzo è stato ucciso il 6 settembre 2020.

La corte d’Assise di Frosinone ha condannato all’ergastolo i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli. Alla lettura della sentenza familiari di Willy si sono sciolti in un misto di applausi e di lacrime: “Aspettavamo questo giorno da tanto, purtroppo non aspetteremo più nostro figlio, perché non tornerà”, ha detto Maria Gomez, la cugina della vittima, davanti ai cronisti.





Quanto devono versare i fratelli Bianchi dopo l’omicidio di Willy

“Non abbiamo nulla da dire agli assassini di Willy – hanno poi aggiunto gli zii -, ma qualcosa oggi l’abbiamo ottenuta. La pena però deve rimanere”. Alla lettura del verdetto i fratelli Bianchi si sono abbandonati a una serie di urla e di imprecazioni, con la polizia penitenziaria che però li ha allontanati immediatamente dall’aula.”È stato un processo mediatico che va contro tutti i principi logici. Leggeremo le motivazioni e faremo di sicuro appello”, ha detto Massimiliano Pica, avvocato dei due.

Quanto devono versare i fratelli Bianchi – I giudici hanno inoltre disposto una provvisionale di 200mila euro per ciascuno dei genitori della vittima e di 150mila euro alla famiglia. Per quanto riguarda il risarcimento alla famiglia della vittima, secondo il dispositivo della sentenza i quattro condannati, Marco e Gabriele Bianchi più Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, dovranno versare subito duecento mila euro a ciascuno dei genitori della vittima.

