Ci stiamo avvicinando sempre più all’estate e all’inevitabile arrivo del caldo. Grazie al sito Ilmeteo.it, abbiamo saputo con più precisione quando dobbiamo iniziare a prepararci a questo momento. Ci saranno infatti temperature che si alzeranno e che ci faranno boccheggiare. Anche se il lato positivo è che si inizierà a recarsi al mare o godersi la montagna.

A differenza di quanto accaduto in passato, l’estate non è arrivata con largo anticipo. Infatti, non si è registrato un gran caldo nel mese di maggio che sta per concludersi. Infatti, ci sono state diverse perturbazioni che hanno reso il clima più fresco del solito, dunque ci sono stati solamente alcuni momenti in cui si è sofferto per qualche temperatura al di sopra della media.

Estate 2024, caldo in arrivo: quando dobbiamo aspettarcelo

Parlando di ciò che sta avvenendo in questi giorni, una sorta di estate anticipata la stiamo avvertendo nel Sud Italia. Ma non siamo ancora al caldo afoso, che soprattutto a luglio ha messo in grosse difficoltà gli italiani in questi ultimi anni. Ma bisogna prepararsi a temperature bel superiori ai 26-28 gradi che dovremmo avere tra il 26 e il 27 maggio.

Ilmeteo.it non se l’è sentito di scrivere una data esatta nella quale il caldo travolgerà l’Italia. Ma a partire dalla prima decade del mese di giugno dovrebbero giungere le correnti calde dal Nord Africa e quindi le temperature si innalzeranno di parecchio. Ma fino a quel momento ci saranno periodi più caldi ed altri in cui prevarrà ancora il maltempo.

Poi ovviamente, anche se è ancora difficile fare previsioni, a luglio ed agosto bisognerà aspettarsi altre temperature super calde, come è successo ciclicamente negli ultimi anni.