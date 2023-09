Spunta oggi un video choc sull’incidente ferroviario avvenuto alla stazione di Brandizzo, in provincia di Torino, in cui sono morti Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. Due vittime, Kevin Laganà e Giuseppe Saverio Lombardo, erano originarie della Sicilia, rispettivamente di Messina e Marsala.

I dipendenti lavoravano per la ditta Sigifer di Borgo Vercelli, esterna alle Ferrovie, ed erano addetti manutenzione e sarebbero morti in seguito a un errore di comunicazione tra la squadra di manutenzione e quella che avrebbe dovuto segnalare il passaggio del convoglio tecnico non in servizio. Antonio Massa, tecnico della Rete ferroviaria italiana e Andrea Gibin, caposquadra di Sigifer, sono indagati dalla procura di Ivrea per la strage di Brandizzo.

Incidente ferroviario Brandizzo, il video girato pochi istanti prima

Nel filmato, girato pochi minuti prima della tragedia del 30 agosto scorso in cui morirono i cinque operai della societàSigifer, si sente una voce che dice: “Ragazzi se vi dico treno andate da quella parte, ok?”. E subito dopo: “Se vi dico treno da che parte passate?”. “Di qua”, la risposta. Il video è stato girato da Kevin Laganà, la vittima più giovane dell’incidente ferroviario.

Il filmato è stato da Kevin poco prima dell’incidente e pubblicato sui suoi profili social e ovviamente si aggiunge agli atti di indagine che sta raccogliendo la procura di Ivrea. Nel video si vede Kevin Laganà fumare una sigaretta, poi gli operai al lavoro sui binari della stazione di Brandizzo, con pala alla mano intenti a smuovere il pietrisco tra le rotaie. “Ragazzi se vi dico ‘treno’ andate da quella parte, eh?”, si sente nel filmato pubblicato in esclusiva, nell’edizione delle 13.30, dal Tg1.

Poi si sente ancora Kevin che riprende se stesso e commenta: “Non abbiamo neanche l’interruzione, ancora”, poi, qualche indicazione tra compagni su dove spostare con un rastrello le pietre e risate. Kevin Laganà quindi riposiziona la telecamera in suo favore, sorride e mentre e saluta: “Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima”.