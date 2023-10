Arrivate importanti novità e anche preoccupanti su alcune aree della nostra Penisola. Il Viminale ha infatti rivelato quali sono le città più pericolose in Italia e a balzare agli occhi di tutti sono soprattutto le prime due posizioni in classifica, dove irrompono delle città che nessuno forse si aspettava. Una situazione allarmante, che fa alzare di molto l’attenzione su queste zone, dove certamente aumenteranno maggiormente i controlli delle forze dell’ordine.

A riportare i dati più significativi è stato Il Sole 24 ore, che si è concentrato quindi sulle città più pericolose in Italia sottolineando anche i motivi di questa preoccupazione. Colei che si è piazzata purtroppo al primo posto ha un numero di rapine elevatissimo, che è tornato ai livelli del 2007. In questi mesi del 2023 ce ne sono state 8mila. Non se la passa bene nemmeno la seconda classificata, con le denunce incrementate del 5%.

Le città più pericolose d’Italia: quali sono le prime tre in classifica

Possiamo anticiparvi che vicino al podio, parliamo della quarta, della quinta e della sesta posizione delle città più pericolose d’Italia, abbiamo Bologna, Firenze e Torino. Non bene nemmeno Imperia, Livorno, Prato e Napoli. Da tenere d’occhio anche la situazione legata a Barletta-Andria-Trani, qui infatti c’è il numero più alto di furti di automobili in relazione alla popolazione che vive in questo territorio. Situazione grave anche a La Spezia, ma per quanto concerne le droghe. Ad Imperia segnalate invece più violenze sessuali, percosse e contraffazione sempre in relazione alla popolazione.

Stando al Viminale, Milano è la meno sicura con un aumento degli scippi del 3,5%, parliamo di 7mila denunce ogni 100mila abitanti. Al secondo posto la capitale Roma con furti registrati nel 2022 simili a quelli del 2013 e 2015. Registrate 22mila denunce l’anno scorso. Tra le città più pericolose troviamo anche Rimini, terza in graduatoria. Questa l’analisi del nostro paese, che ha due delle aree più importanti della nostra nazione nei primi posti come insicurezza.

Una delle città più sicure, come riferito dai siti campani, è Benevento. Ma sono appunto Milano e Roma a preoccupare tutti, dato che il rischio che ci siano reati sempre più gravi è testimoniato anche da numeri inequivocabili.