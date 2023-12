Quali sono i migliori panettoni da supermercato: la classifica 2023 delle marche famose

Ormai ci avviciniamo sempre più al Natale e quindi sulle tavole degli italiani non potrà mancare il panettone. Ora si è scoperto quale sarebbe il migliore, stando alla classifica redatta dal Gambero Rosso, che racchiude gli esperti del settore culinario. Ovviamente ci sono tante specialità diverse, in riferimento ai vari gusti delle persone. Non tutti lo degustano allo stesso modo, dato che c’è chi apprezza quello classico con i canditi e le uvette e chi invece preferisce farcirlo con altro.

Ad esempio, c’è chi lo mangia con gocce di cioccolato al suo interno o con le mandorle. Ma ciò che è sicuro è che a Natale si troverà praticamente dappertutto il panettone a tavola. Il migliore è uno in particolare, secondo quanto affermato, quindi analizzando attentamente sette marche nostrane molto note ai consumatori, andiamo a vedere insieme come dovrebbero comportarsi le persone in relazione alla scelta da fare.

Leggi anche: Pandoro e panettone avanzati? Le ricette per riciclare i dolci di Natale





Natale in arrivo, qual è il panettone migliore: la classifica

Quindi, come rivelato dal Gambero Rosso, a Natale c’è un panettone di una marca famosa che andrebbe acquistato sicuramente e che è ritenuto il migliore. Poi ovviamente spetterà ai consumatori fare liberamente le proprie scelte, ma in questa speciale graduatoria solamente una riesce ad essere sufficiente. All’ultimo posto, parliamo della settima in classifica, abbiamo Balocco che ha ottenuto un non classificato. Poi c’è Maina al sesto posto con un punteggio di 49.3 su 100.

I dieci esperti hanno quindi assaggiato i vari panettoni e hanno redatto la classifica. Questa la loro reazione: “Una degustazione alla cieca non piacevolissima”. Tornando alla graduatoria in sé, ottiene la quinta posizione Paluani con 51.6, poi abbiamo Tre Marie al quarto posto con 53.8 e sul podio c’è Melegatti con un punteggio di 56.4. In seconda piazza si issa Bauli con 57,7, mentre è sufficiente Motta grazie al primo posto conquistato con un punteggio di 61 su 100.

Quindi, a conquistare la vetta è Motta, ma ricordiamo che questa è la classifica qualità del Gambero Rosso, poi i gusti della gente sono sempre differenti tra di loro e gli italiani potranno quindi comportarsi come meglio credono.