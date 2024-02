Valentina Gaggioli, 27 anni, originaria di Caraglio, in provincia di Cuneo in Piemonte, é rimasta vittima di un incidente stradale nell’isola di Gran Canaria dove si era trasferita da tempo per motivi di lavoro.

L’incidente stradale è avvenuto lo scorso 15 febbraio ma la notizia si è saputa solo ora. La giovane è mancata all’ospedale universitario di Gran Canaria dove era stata trasferita in condizioni gravissime dopo il terribile incidente in cui era rimasta coinvolta.

Incidente a Gran Canaria, morta Valentina Gaggioli

Lo scontro frontale è avvenuto tra due veicoli ad Agüimes, cittadina di ventimila abitanti sull’isola di Gran Canaria, dove la ragazza aveva raggiunto la mamma e si era trasferita per motivi di lavoro. Nello scontro sono rimasti coinvolte cinque persone, tre molto gravi. Lo scontro è avvenuto all’altezza del “Crocodile Park” (un parco zoologico di divertimenti molto frequentato dai turisti).

Come ricostruisce il quotidiano La Stampa, all’arrivo dei soccorsi le condizioni di Valentina erano subito apparse disperate. Poi la corsa in ambulanza all’ospedale universitario di Gran Canaria, dove nonostante gli sforzi dei medici la giovane è morta venerdì dopo essere rimasta in coma per un giorno.

La famiglia ora è impegnata nelle lunghe e delicate pratiche per il rimpatrio della salma a Caraglio. Sui social sono moltissimi i messaggi di cordoglio delle amiche e delle colleghe con cui aveva frequentato l’Istituto Alberghiero di Dronero: una ragazza “sincera e solare, luminosa e bellissima”, come la ricorda chi ha avuto modo di conoscerla.