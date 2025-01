Un tragico incidente stradale è costato la vita a Lorenzo Grignani, un ragazzo di 16 anni residente ad Airuno. Il giovane è deceduto nella notte tra venerdì e sabato presso l’ospedale di Lecco, poche ore dopo il suo ricovero a seguito di un grave schianto. Lorenzo era alla guida della sua moto, una Beta RR 50 da motard, molto popolare tra i giovani.

Il giovane stava percorrendo la ex Statale 36 in direzione sud, verso Milano, quando si è scontrato con un SUV Nissan Qashqai. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 58 anni, che sembrerebbe stesse effettuando una svolta a sinistra per entrare in una strada laterale. L’urto è stato violentissimo, scagliando Lorenzo e la sua moto a diversi metri di distanza, mentre frammenti di metallo si spargevano ovunque.

Morto Lorenzo Grignani, 16enne coinvolto nell’incidente in moto a Olginate



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori dell’automedica di Areu, insieme ai Volontari del soccorso di Calolziocorte e ai membri della Croce Rossa di Galbiate. Lorenzo era privo di sensi. I sanitari hanno eseguito manovre di rianimazione per circa quaranta minuti, prima sulla strada e poi all’interno dell’ambulanza. Una volta stabilizzati i suoi parametri vitali, nonostante le condizioni gravissime, il giovane è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove il suo cuore ha cessato di battere.

I carabinieri, presenti sul posto, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità dell’automobilista. Quest’ultimo potrebbe essere accusato di omicidio stradale. Lorenzo, originario di Olginate e grande appassionato di moto, stava rientrando a casa dopo aver trascorso del tempo con gli amici.

Questo dramma segue di pochi giorni un altro incidente mortale che ha coinvolto una giovane vittima: Jenny, una ragazza di 13 anni di Lecco, deceduta giovedì scorso dopo sei giorni di coma irreversibile.