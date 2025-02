Il mistero della scomparsa di Ivan Sirtori, 49enne di Colle Brianza (Lecco), ha trovato una tragica conclusione. Dopo un anno e mezzo di ricerche e speranze, le autorità hanno confermato che i resti umani rinvenuti recentemente in un bosco appartengono a lui. La conferma è giunta attraverso l’analisi del DNA, che ha posto fine a un caso che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità. Ivan Sirtori era scomparso nel giugno 2023 dalla sua abitazione a Cagliano, frazione di Colle Brianza.

>> “Ma mamma dov’è finita?”. Al cimitero la terribile scoperta del figlio della defunta: errore nella cremazione

La denuncia di scomparsa era stata presentata il 27 giugno 2023, tre giorni dopo la sua sparizione. Immediatamente, una vasta operazione di ricerca era stata avviata, coinvolgendo oltre 50 persone tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Soccorso Alpino. Le squadre avevano perlustrato le zone boschive del Monte di Brianza, estendendo le ricerche anche al Parco del Curone, ma senza successo. Nel corso delle indagini, erano emerse segnalazioni che indicavano possibili avvistamenti di Ivan nella zona di Somasca, sopra Vercurago.





I resti sono di Ivan Sirtori: l’epilogo dopo la scomparsa del 49enne

Queste informazioni avevano suggerito un possibile allontanamento volontario, portando le autorità a sospendere temporaneamente le ricerche attive. Nonostante ciò, la famiglia di Ivan Sirtori non aveva mai smesso di cercarlo, lanciando appelli attraverso vari canali, inclusa la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. La svolta è avvenuta quando alcuni escursionisti hanno rinvenuto resti umani in una zona boschiva sul Monte San Genesio, non lontano da dove Ivan era scomparso.

Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure per l’identificazione, e l’analisi del Dna ha confermato che si trattava di Ivan Sirtori. Questo ritrovamento ha chiuso definitivamente il cerchio sulla sua scomparsa, anche se le circostanze esatte della sua morte restano ancora da chiarire. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Colle Brianza e le zone limitrofe.

Ivan Sirtori era conosciuto non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nella vita sociale e culturale del paese. La sua scomparsa aveva mobilitato numerosi volontari nelle ricerche, e la conferma della sua morte ha lasciato un senso di tristezza e sgomento tra quanti lo conoscevano. Ora tutti si chiedono cosa gli sia successo e non è escluso che nonostante il tempo, un esame autoptico possa fare chiarezza.

>> Papa Francesco, cosa dice l’ultimo bollettino ufficiale del Vaticano