Purtroppo è arrivata la notizia peggiore, che nessuno dei suoi familiari avrebbe mai voluto sentire. Massimo Lodeserto, scomparso da mesi, è stato trovato morto dai carabinieri durante una perquisizione. Il suo cadavere è stato rinvenuto all’interno di una cantina di un palazzo di Torino. Sulla sua sparizione, avvenuta precisamente ad agosto, si erano accesi anche i riflettori di Chi l’ha visto?. Infatti, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli aveva dedicato spazio a questo caso.

Ma ora Massimo Lodeserto non c’è più, essendo stato trovato morto in una cantina. E c’è una terribile spiegazione su ciò che gli è successo, dato che non si tratterebbe affatto di una morte naturale. I militari avevano avviato le loro indagini proprio ad agosto e ora c’è stata la svolta, anche se non è stata quella auspicata. Fondamentale anche l’operato di un cane dei carabinieri, che è stato in grado di scoprire il corpo sotto delle masserizie.

Massimo Lodeserto trovato morto in una cantina: era scomparso da mesi

Nella mattinata del 4 dicembre c’è stata la risoluzione del caso, con Massimo Lodeserto trovato morto in una cantina in via San Massimo, nella città di Torino. Aveva 58 anni e, stando a quanto accertato, sarebbe rimasto vittima di un omicidio. E c’è anche stato un fermo da parte dei carabinieri nei confronti della persona, accusata di aver commesso il delitto. Era stato il fratello del 58enne a presentare la denuncia per la scomparsa di Lodeserto lo scorso 30 agosto, non essendo più riuscito ad avere contatti con lui.

Lodeserto, che sarebbe stato ritrovato con i stessi vestiti che aveva addosso il giorno della sua sparizione, sarebbe stato ammazzato a colpi di martello. La vittima e il presunto killer si conoscevano, dato che erano soliti frequentarsi, e all’origine del delitto ci sarebbero state delle motivazioni di natura economica, ma ovviamente le indagini sono tuttora aperte e bisognerà lavorare ancora per avere certezze in merito. La persona fermata vive nello stesso edificio del 58enne.

Questo era stato annunciato al momento della scomparsa: “Non ha più risposto al telefono e da allora nessuno lo ha più visto. Da venerdì primo settembre il suo telefono risulta irraggiungibile e i familiari sono molto preoccupati. Temono che possa essergli accaduto qualcosa”. E purtroppo è stato davvero così, visto che sarebbe stato ucciso brutalmente.