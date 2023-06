Un bruttissimo incidente ha coinvolto un pulmino, finito all’interno di una scarpata. L’immagine del mezzo precipitato nel vuoto è davvero impressionante e ci sono state delle conseguenze fisiche per alcune persone che erano a bordo. Immediato l’intervento dei carabinieri nonché di diverse ambulanze del 118 per soccorrere la gente. Sul luogo dell’accaduto si sono fiondati anche i pompieri, il soccorso alpino e tre elicotteri di supporto.

Davvero terribile l’impatto, che ha spaventato tutti i passeggeri. Alcuni hanno anche riportato delle ferite e ad essere coinvolto nell’incidente del pulmino c’è stato anche un bambino. La corsa del mezzo è terminata dentro una scarpata. Il sinistro ha avuto luogo precisamente alle 8.30 del 30 giugno sulla strada statale 242, che porta dalla valle di Fassa alla Val Gardena. Ci troviamo quindi in Trentino – Alto Adige.

Leggi anche: “La vita spezzata in un attimo”. Morti 5 giovanissimi tra i 18 e 19 anni: incidente choc





Incidente a Canazei, pulmino in una scarpata: feriti

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, questo pulmino è finito nella scarpata a Canazei e ad essere rimaste ferite sono state sei persone e tra queste c’è un bimbo. Sono i militari di Cavalese ad aver avviato le indagini per fare piena chiarezza. Sembra che il mezzo in questione si stesse dirigendo verso la Val di Fassa Running, dove c’è una gara e alcuni passeggeri avrebbero dovuto fare i volontari. Resta comunque incertezza su come siano andati i fatti.

Tre passeggeri sono purtroppo stati trasportati in ospedale in codice rosso, quindi la situazione clinica è molto delicata. Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente, quindi bisogna comprendere se ci sia stato un malore del conducente del pulmino o se ci siano altre motivazioni alla base di questa caduta nella scarpata. Tra i feriti più seri abbiamo tre uomini, nati rispettivamente nel 1956, nel 1957 e nel 1955. E poi come detto un bambino.

Il bambino è nato nel 2012, quindi ha 11 anni. Dopo l’impatto al suolo il pulmino si è anche ribaltato. I feriti sono stati trasportati a Rovereto, Cavalese, Trento e Bolzano. Si tratta di persone che abitano quindi nella zona dell’incidente.