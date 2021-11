Tragedia in strada nella notte. Scontro tra 4 macchine lungo la superstrada Brindisi-Lecce, all’altezza dello svincolo per Surbo. Un impatto troppo violento e Vito De Santis non ce l’ha fatta. Restano gravi le condizioni della moglie, mentre immediato il trasporto verso l’ospedale per i due figli della vittima.

Un violento impatto quello avvenuto lungo la superstrada tra una Ford Fiesta, una Renault Clio, una Mercedes ML ed una Peugeot 3008. E proprio a bordo della Peugeot viaggiava un’intera famiglia di Alezio. Purtroppo il bilancio in seguito allo scontro resta negativo.

Vito, 50 anni, muore sul colpo, mentre per la moglie, una donna di 46 anni di Gallipoli, gravissime le condizioni in seguito al sinistro. Rimasti coinvolti anche i figli della coppia dei coniugi, due bambini di 9 e 12 anni, sbalzati fuori dall’abitacolo del mezzo, dunque trasportati a Lecce nell’ospedale Vito Fazzi in codice rosso.





Non appena lanciato l’allarme, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo, per poi intervenire prontamente per salvare la vita agli altri membri della famiglia, tutti trasferiti presso l’ospedale di Lecce e ricoverati di emergenza. Ci sono volute tre ambulanze del 118.

E sul posto anche due squadre della sezione di Polizia stradale, una pattuglia delle Volanti e i vigili del fuoco. Conseguentemente al sinistro, lungo il tratto interessato, una lunghissima coda bloccata per ore e traffico chiuso per consentire ai soccorritori di operare e liberare la strada dai rottami. Resta ancora da comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.