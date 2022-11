Problemi per Giorgia Meloni durante la conferenza stampa in merito al disegno di legge di bilancio per il 2023 e agli ulteriori provvedimenti approvati nel Consiglio dei Ministri n.5 tenuta a Palazzo Chigi. Insieme al premier il Sottosegretario Mantovano, con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, del Lavoro e delle Politiche sociali Calderone, con il Vice Ministro Leo.

“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto, per due ragioni fondamentali: primo, abbiamo scritto una legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche, in appena un mese abbiamo scritto una legge finanziaria che ricalca e racconta una visione politica”, ha detto il premier.

Leggi anche: Governo, dietrofront di Giorgia Meloni: “Se ne riparla a settembre”





Problemi per Giorgia Meloni, non funziona il microfono

Giorgia Meloni ha spiegato i contenuti della manovra approvata nella notte insieme ai ministri del suo governo. “Quando ti occupi del tuo bilancio e le risorse mancano non stai a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi, si fanno delle scelte e ci si assume delle responsabilità”, ha detto il capo del governo.

“È una legge finanziaria coraggiosa, coerente e che scommette sul futuro”, le parole di Giorgia Meloni, che durante la conferenza di martedì 22 novembre a Palazzo Chigi ha avuto diversi problemi mentre parlava alla sala. Durante il discorso in cui spiegava nel dettaglio il pacchetto di misure approvato nel Consiglio dei ministri di ieri, si è dovuta fermare.

Problemi per Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio è stata interrotta mentre parlava a causa di un problema al microfono. Appena la premier ha risposto alla domanda di un giornalista, il microfono ha iniziato a funzionare a scatti e quindi è dovuto intervenire un tecnico per sostituirlo.