Tragedia a Primaluna, in provincia di Lecco. Francesco Ciciliani è morto nel giorno del suo compleanno e ha lasciato tutti scioccati. Doveva essere una serata di festa, ma proprio mentre stava per fare rientro a casa per festeggiare insieme a parenti e amici si è materializzata la fine. Purtroppo è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale, che sarebbe stato autonomo. Non ci sono infatti state segnalazioni inerenti altri mezzi coinvolti nel sinistro, che si è portato via per sempre l’uomo di 62 anni.

A Primaluna Francesco Ciciliani è morto nel giorno del suo 62esimo compleanno, mentre si trovava sulla strada provinciale 62 della Valsassina. L’impatto con l’asfalto è avvenuto nelle vicinanze dell’ex cava di Cortabbio nel paese lecchese, come scritto dal sito Il Giorno. In zona era molto conosciuto e tutti lo chiamavano Franco. Una notizia che ha subito fatto il giro del paese e che ha provocato lacrime e dolore in tantissime persone. Poi la coincidenza col suo compleanno ha reso il tutto ancora più paradossale.

Primaluna, Francesco Ciciliani morto nel giorno del suo compleanno

Primaluna è sotto choc, ma non solo. Francesco Ciciliani, morto nel giorno del suo compleanno, era infatti noto soprattutto a Vendrogno, dove aveva lavorato come consigliere comunale in passato. Attualmente viveva a Bellano da solo, non essendo sposato. A lanciare l’allarme è stato un automobilista, che era di passaggio, il quale ha notato la moto sulla quale viaggiava, ovvero una Yamaha, prima sbandare e poi finire fuori strada. E per il 62enne non c’è stato praticamente niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Soccorso Centro Valsassina nonché l’eliambulanza di Sondrio. Dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco, è stato constatato il suo decesso. Pare che alla base del sinistro possa esserci stato un malore improvviso, che ha colto il 62enne. Era dunque nato il 6 ottobre del 1960 e mai avrebbe potuto pensare, così come i suoi familiari e amici, che nel giorno del suo compleanno potesse coincidere anche la data della sua terribile dipartita.

