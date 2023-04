Previsioni meteo poco rassicuranti per Pasqua e Pasquetta, secondo le ultime elaborazioni infatti un vortice depressionario sarà presto sopra l’Italia. A quanto riporta 3BMeteo infatti “l’irruzione inizierà dalla prossima notte ma raggiungerà il culmine tra le giornate di mercoledì e di giovedì. In quel frangente le correnti si addosseranno alle regioni adriatiche portando dell’instabilità lungo l’Appennino e producendo delle nevicate fino a quote piuttosto basse per il periodo”.



La barriera dell’Appennino non proteggerà la regioni tirreniche che saranno colpite allo stesso modo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’anomalia termica pasquale ricordando che a Natale 2022 erano state registrate temperature tra i 21° di Cagliari e i 15°C della Pianura Padana. La Settimana Santa sarà invece ricordata come la Settimana Fredda.

Previsioni meteo, Pasqua e Pasquetta con il freddo: crollo termico



Le temperature subiranno un crollo anche di 8 – 10 gradi: secondo le previsioni meteo Pasqua e Pasquetta saranno più fredde rispetto a Natale. Nel dettaglio, nelle prossime ore le temperature crolleranno anche di 7-8 gradi nei valori minimi, le massime scenderanno di altrettanto al Centro-Nord mentre avremo un aumento al Sud con il tempo in miglioramento. “Il ciclone che ha portato forte maltempo negli ultimi 2 giorni si sta infatti allontanando verso la Grecia”.



“Oggi sono attesi residui acquazzoni al Sud e tra medio Adriatico e Basso Lazio, ma in un contesto soleggiato. Il vento invece sarà ancora teso dai quadranti settentrionali e farà calare le temperature”. A dare un quadro della settimana, ci pensa sempre ilMeteo.it secondo il quale per la giornata di domani, mercoledì 5 aprile, al nord: poco nuvoloso, freddo per il periodo. Al centro: instabile sul Lazio con neve a 4-500 metri.



Al sud: instabile su tutte le regioni con acquazzoni e neve in collina. Mentre giovedì 6 Al nord: soleggiato, ma con possibili gelate in pianura. Al centro: soleggiato ma freddo per il periodo. Al sud: temporaneo miglioramento. Al momento le previsioni meteo Pasqua sembrano confermare emperature sotto media ed in prevalenza soleggiata; sarà incerta solo al Sud con rovesci sparsi. La Pasquetta sembra al momento sotto la rimonta dell’alta pressione, ma la bolla di freddo potrebbe restare essendo il modello in piena evoluzione.