Attacco polare in Italia: gelo, neve e venti fortissimi. Maltempo in arrivo: le zone più colpite

Negli ultimi giorni in Italia abbiamo assistito ad aumenti di temperatura. Andiamo a vedere cosa dicono le previsioni meteo per la settimana in arrivo. Intanto proprio oggi, lunedì 31 gennaio, lo Stivale è investito dalla perturbazione numero 7 del primo mese del 2022. Un fenomeno che via via si allontanerà nei prossimi giorni, ma intanto porta forti venti e piogge in numerose regioni.

Il blitz artico tende a saltare le regioni settentrionali. Si concentrerà infatti nelle regioni centro-meridionali. Queste le previsioni del direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò: “Nelle prossime ore l’aria fredda si addosserà alle Alpi per poi aggirarle ed entrare impetuosa dalla porta del Rodano, Francia sudorientale, sotto forma di Maestrale con raffiche fin oltre i 120 km/h”.

Il tempo previsto per martedì 1 febbraio

“Domani – spiega ancora Sanò – sarà una giornata molto ventosa su tutta l’Italia, il maltempo interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud con rovesci a carattere sparso e nevicate fin sotto i 700 metri sugli Appennini e in Sicilia”. In particolare nella mattinata è prevista tanta pioggia nell’estremo Sud e Sicilia, mentre nella seconda parte della giornata il tempo migliora. Condizioni stabili nel resto del Paese. Venti del nord faranno scendere le temperature al Sud, Sicilia e medio versante Adriatico. Al nord, invece, temperature record fuori stagione come i 18-20 gradi in Lombardia e perfino su Alpi e PreAlpi.





Nel corso della settimana l’alta pressione la farà da padrone su quasi tutta l’Italia. Mercoledì 2 febbraio il tempo sarà prevalentemente stabile con prevalenza di sole. Tempo variabile e ancora vento, invece, sono previsti nelle regioni meridionali estreme. Le temperature aumentano un po’ ovunque. Nell’Italia centrale e settentrionale e in Sardegna si registreranno valori sopra la media. Giovedì 3 febbraio la situazione è praticamente identica, con qualche fenomeno in più ma non troppo intenso.

Da venerdì 4 febbraio sono previste nuvole, specialmente al Centro-Nord. Non ci saranno, però, piogge significative. Tuttavia la situazione resta piuttosto incerta. Nubi verso le regioni tirreniche, mentre per sabato 5 febbraio il meteo potrà subire un parziale peggioramento. Ma per conferme bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.