Gli italiani devono essere preparati ad un peggioramento improvviso. Le previsioni meteo in Italia fanno riferimento infatti all’arrivo di temperature fredde. Ed è stato svelato dove e quando ci saranno queste variazioni improvvise, che cancelleranno praticamente l’estate, che ricordiamo è stata una delle più calde di sempre nella nostra nazione e non solo. Le informazioni dettagliate sono state diffuse dal sito Ilmeteo.it, che ha subito rivelato che si saluterà l’anticiclone africano Bacco.

A breve vi diremo tutto sulle previsioni meteo in Italia, sull’arrivo di temperature decisamente più fredde e soprattutto dove e quando ci saranno maggiori conseguenze. Nei giorni scorsi ci sono stati invece improvvisi acquazzoni e temporali bagneranno qua e là Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria e Lazio: piogge che comunque non sono state particolarmente insistenti e che hanno rovinato solamente alcune parti della giornata. Ma torniamo ora all’attualità. (Leggi anche “Succederà per la prima volta nella storia”. Meteo settembre, in Italia possibili fenomeni eclatanti)





Previsioni meteo Italia: temperature fredde. Ecco dove e quando

Stando a Ilmeteo.it, le previsioni meteo in Italia dovrebbero subire un brusco crollo e le persone dovranno immediatamente armarsi di giubbotti e felpe per sfidare a dovere queste temperature fredde. Ma dove e quando? Già tra uno-due giorni al Nord e in alcune regioni del Centro potrebbero esserci delle novità con un calo in termini di gradi. Dalle regioni settentrionali, a partire da venerdì 16 settembre, “arriverà un blocco di aria fredda che dilagherà in forma più evidente con l’inizio del weekend”.

Poi sabato 17 settembre arriveranno delle temperature, che faranno fiondare l’Italia nella stagione dell’autunno, complici le raffiche di vento di Bora che porteranno ad un abbassamento delle temperature anche di più di 10 gradi in pochissimo tempo. Praticamente dai 30 gradi si passerà a meno di 20 e infine nelle regioni meridionali peggioramento previsto a partire da domenica 18 settembre. Anche al Sud calo delle temperature, che si avvicineranno notevolmente a quelle autunnali.

