Meteo in Italia, le previsioni dell’inverno 2023. Un caldo imprevisto per il mese di ottobre dove a fare da protagonista è ancora il sole. Ma secondo gli esperti di Copernicus, programma europeo di osservazione satellitare, l’Italia sembra iniziare ad accogliere una stagione invernale decisamente fredda.

Previsioni meteo inverno 2023. Dopo l’ottobrata bis, arriva il comunicato degli esperti di Copernicus: “Le previsioni stagionali di C3S sono una questione diversa. Eseguiamo insiemi di simulazioni di possibili scenari meteorologici e forniamo le probabilità di quanto è probabile che una stagione sia più umida, più secca, più calda o più fredda rispetto alla media di quel periodo dell’anno”.

Previsioni meteo inverno 2023: la data della prima ondata di freddo

E nel comunicato degli esperti si apprende che “ciò è possibile perché alcuni componenti del sistema Terra, modelli come El Niño, La Niña, l’Oscillazione del Nord Atlantico (NAO) e altri, si evolvono più lentamente dell’atmosfera “caotica” e in modo piuttosto prevedibile, quindi possiamo anticipare approssimativamente la loro influenza sull’atmosfera”. (“Torna l’estate”. Meteo, in Italia arriva l’ottobrata bis. Temperature bollenti: dove e quando).

Prevista anche la data della prima vera ondata gelida in Italia e in Europa, che a detta degli esperti potrebbe arrivare molto prima rispetto agli anni precedenti, ovvero in prossimità di Natale.Carlo Buontempo ha confermato: “Stiamo uscendo da una calda estate. Sappiamo che gli inverni stanno diventando più miti”.

E ancora: “Quindi potremmo essere inclini a pensare che sarà un inverno mite e non dobbiamo preoccuparci“. Nonostante una tregua, dunque, la stagione invernale potrebbe portare con sè anche periodi di freddo e gelo. D’altronde l’Ottobrata Bis durerà almeno fino a sabato 22 ottobre, poi è prevista una perturbazione al Nord e parte del Centro. Ciò non toglie che fino alle festività natalizie il sole possa ancora fare da protagonista e invitare a lasciare a casa gli ombrelli.