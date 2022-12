Previsioni meteo, Italia divisa in due. Tornano a salire le temperature dopo il maltempo degli ultimi giorni. Al Sud si prevede il “ritorno della Primavera” quando mancano poco più di due settimane al Natale. Il termometro salirà di oltre 10 gradi la media di questo periodo, con punte di 22-23 gradi in Sicilia, Sardegna e Calabria. Al Nord, invece, l’inverno resiste con giornate grigie e possibilità di nevicate in Pianura Padana.

Secondo ilMeteo.it l’ultima perturbazione che ha interessato l’Italia nel week end ha lasciato il Paese. Restano neve al Nord, tanti danni dopo le trombe d’arie e i temporali al Sud e le ultime piogge al Centro. Nelle regioni settentrionali la nebbia e le nuvole basse spingono il termometro verso il basso con temperature invernali per diverse giornate in pianura. Il caldo nordafricano, invece, soffierà sul Meridione, con temperature addirittura primaverili.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni sull’Italia

L’aria calda arriverà ad interessare anche il Centro. A Roma si prevedono temperature di oltre 5 gradi sopra la media, almeno fino a sabato, con picchi di 18-19 gradi. Al Nord è invece attesa la neve, che è già tornata a scendere a quote molto basse sui versanti nord-occidentali e pure sulle Alpi, anche se ad altezze maggiori. A Cortina d’Ampezzo la coltre bianca ha ricoperto tutto il paesaggio. Per il Ponte dell’Immacolata, in particolare giovedì 8 dicembre, è in arrivo una perturbazione atlantica.

Nei prossimi giorni aria polare-marittima entrerà in Italia attraverso la Porta del Rodano. In seguito sul Mar Ligure si formerà un vortice ciclonico che determinerà una fase di maltempo marcato al Centro-Nord. Come detto al Nord nebbia in pianura e neve con piste perfette e sole sulle montagne. La neve è prevista tra giovedì sera e venerdì mattina in particolare nel cuneese e forse anche su Torino. Fino a domani piogge su Toscana, Umbria, Marche ed Alto Lazio, localmente in Romagna.

Dunque Italia divisa in due. Mercoledì 7 dicembre al nord sono previste nebbie in pianura con clima freddo, sole in alta quota. Al centro qualche pioggia in Umbria, mentre al sud il tempo sarà stabile. Giovedì 8 dicembre al nord piogge sparse dalla sera, neve in pianura sul Basso Piemonte. Al centro si attendono piogge sulle regioni tirreniche. Al sud infine bel tempo e clima caldo con temperature decisamente sopra la media. Nel week end peggioramento e crollo termico anche al sud.

