Scordatevi la frescura degli ultimi giorni, in Italia arriva Nerone. Come ogni agosto che si rispetti il Belpaese sarà preso nella morsa del caldo portato dall’anticiclone africano. Masse d’aria sempre più rovente arriveranno presto dal Sahara e toccherrano in particolare la Capitale e il Centro Italia. Ecco il perché del nome dell’imperatore sotto il cui governo Roma fu travolta dalle fiamme dell’incendio del 64 d.C. Incendio che, per dirla tutta, fu probabilmente accidentale visto che molte case erano di legno.

Tornando ai giorni nostri oggi, giovedì 10 agosto, il cielo sarà senza nuvole al Centro-Sud ad eccezione di qualche striatura bianca sulla costa tirrenica in particolare in Toscana. Ancora una volta, come anticipato nei giorni scorsi, situazione leggermente diversa a Nord, dove, dopo il tramonto, potrebbero verificarsi cambi repentini e fenomeni temporaleschi. Fino ad ora gli italiani, a differenza degli spagnoli, si sono goduti giornate agostane più che piacevoli. Ma non durerà a lungo…





Come riporta il sito 3BMeteo “Ancora per oggi e per domani (11 agosto) non dovremo temere l’arrivo del caldo africano poi nel weekend, soprattutto da domenica la massa d’aria sub tropicale inizierà a raggiungerci e a portare caldo localmente intenso. Contemporaneamente avremo anche un po’ di instabilità diurna sulla cerchia alpina con qualche temporale isolato che potrà risultare anche forte”.

Venerdì 11 agosto annuvolamenti nel giorno su Alpi e Appennino meridionale calabrese e possibili temporali. Sabato 12 agosto tempo in lieve peggioramento con “qualche temporale pomeridiano o serale in più sulla cerchia alpina”. Mentre al Sud prevarrà il sole “salvo qualche disturbo pomeridiano sull’Appennino calabrese che potrà dar luogo a qualche isolato piovasco e temperature ancora più o meno in linea col periodo”. Stesso discorso per domenica, mentre nelle giornate di lunedì e martedì Ferragosto sono previsti “caldo e qualche isolato temporale“.

La situazione sembra destinata a cambiare a partire dal 17 agosto e soprattutto al Centro e al Sud le temperature saliranno oltre i 40 gradi. meteo italia arriva nerone temperature sopra 40. Secondo alcune evoluzioni l’Italia potrebbe restare sotto la cappa umida e opprimente dell’Anticiclone Africano fino al 24-25 agosto. E forse anche fino a settembre, soprattutto al Sud.

