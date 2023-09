Alla fine il momento tanto atteso si è concretizzato: l’ex prete Achille Melegari si è unito in matrimonio con Gerardina Bellassai. La loro storia è quasi da film e adesso c’è anche stato il lieto fine, che ha fatto emozionare tantissime persone. La vicenda aveva già fatto il giro dell’Italia e la neo sposa aveva anche scritto e pubblicato un libro in merito. Anni fa lui decise infatti di non essere più sacerdote proprio perché si era improvvisamente innamorato.

L’ex prete Achille Melegari ha dunque festeggiato il suo matrimonio con Gerardina Bellassai. Lui ne aveva sicuramente fatti tantissimi durante gli anni da prelato e forse, almeno inizialmente, non si sarebbe mai aspettato che un giorno sarebbe diventato proprio lui lo sposo. Invece il destino ha voluto così e adesso ha avuto l’opportunità di celebrare questo avvenimento proprio all’interno di una chiesa. Emozioni davvero infinite.

I dettagli sulla cerimonia dell’ex prete Achille Melegari, che finalmente ha potuto avere un matrimonio religioso con Gerardina Bellassai, sono stati riportati dal Quotidiano Nazionale e da Il Resto del Carlino. Il sì all’altare è avvenuto presso l’oratorio Madonna della Neve di Cavola di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Lui ha 63 anni e lei 62. La donna operava come coordinatrice di un gruppo di volontari di strada, i City Angels del reggiano, quando perse la testa per il sacerdote. Quest’ultimo si tolse la tunica nel 2017.

L’ex don Achille era stato prete per circa 30 anni. Il loro primo incontro ci fu proprio in chiesa e si erano comunque sposati in modo civile già in passato. Queste le loro dichiarazioni: “Finalmente abbiamo coronato il nostro sogno, il desiderio di sposarci in chiesa ci accompagna da tempo. Nonostante le cattiverie che abbiamo dovuto subire, siamo credenti e cattolici. L’amore trionfa sempre. È stato emozionante tenere Dina per mano, guardarla negli occhi e dirle di sì”.

L’ex sacerdote parlò così al momento della rinuncia: “Non voglio e non mi sento di essere un simbolo, ma se devo dire la mia, sono vicino al pensiero della Chiesa orientale: prima ti sposi e poi se ritieni opportuno ti ordini sacerdote. In Italia ci vorrebbe una rivoluzione, ma credo non si sia ancora pronti”. A celebrare le nozze è stato don Gigi Milani. I due sposi hanno avuto l’ok dalla Curia e hanno potuto sposarsi in chiesa.