“Se lo vedete, non toccatelo”. È precipitato sulla regione italiana, ricerche in corso. L’annuncio ufficiale

Meteorite cade in Sardegna, l’annuncio e il luogo esatto. L’evento si è verificato lo scorso 8 ottobre come ha rivelato l’Inaf, Istituto nazionale di fisica, nel suo bollettino di informazione. La caduta, tra l’altro, era stata prevista anche se non si conosceva ovviamente il punto esatto in cui sarebbe caduto il meteorite. “Tra i fireball progenitori di meteoriti triangolati dalla rete Prisma, ne mancava uno insulare – fanno sapere dall’Inaf – Con l’evento dell’8 ottobre 2023 delle 23,53 ora locale, questa lacuna è stata colmata”

“E l’isola fortunata è stata la Sardegna. Vediamo come sono andate le cose e dove andare alla ricerca delle meteoriti”. Secondo i calcoli il meteorite, o quel che ne resta, è caduto, compiendo gli ultimi 51 chilometri in meno di 4 secondi, nella periferia comune di Armungia, paesino di 400 abitanti a 65 chilometri da Cagliari. “Tutto è iniziato con la ripresa del fireball in caduta da parte di due camere Prisma sarde, quella del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu” si spiega nell’articolo.

Meteorite in Sardegna, inizia la ricerca degli appassionati

“Anche con i dati di due sole camere si può triangolare e ricostruire la dinamica del meteoroide – spiega l’Inaf – In base ai risultati dei calcoli fatti dal team di Prisma, il fireball si è reso visibile a 78,3 km di altezza e si è estinto a 28,0 km, la traiettoria di 51,5 km di lunghezza è stata percorsa in soli 3,6 secondi”. Nel documento si spiega che, viste le caratteristiche dell’oggetto e la sua velocità, è ipotizzabile che una parte del meteoroide originario sia rimasta intatta. Ance se fosse piccola, “vale la pena di cercarla“.

L’ipotesi formulata da Raffaele Salerno del centro Meteo Expert il pezzo è che il meteorite abbia una forma allungata e si trovi a circa 1,1 km a nord-ovest del centro di Armungia. Le ricerche, tuttavia, non saranno facili. La zona è infatti impervia e ricca di boschi. Il “masso” dovrebbe avere un colore molto scuro, opaco e di qualche centimetro di diametro.

L’invito dell’istituto a chi dovesse trovarlo è “non toccate niente, fate una foto con lo smartphone, prendete nota delle coordinate Gps e inviate il tutto via email al Project Office di Prisma ([email protected]), i nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per dirvi se si tratta di una meteorite e come raccoglierla nel modo più corretto”.

