“Addio chef”. Scoperta choc dei dipendenti: trovato morto a 42 anni nella cucina del ristorante

Una scoperta drammatica e angosciante a Posina, paese in provincia di Vicenza. Albert Carollo, noto chef della zona, è morto all’interno del suo ristorante, Al Lago di Posina, e se n’è andato per sempre all’età di 42 anni. Una notizia che ha sconvolto davvero tutti, visto che il cuoco pare non avesse problematiche di natura fisica. Il rinvenimento del suo cadavere è stato fatto dai dipendenti dell’attività commerciale, che mai avrebbero potuto immaginare di trovarsi di fronte una scena così straziante e che li segnerà a vita.

A Posina Albert Carollo, chef apprezzato davvero da tutti, è dunque morto all’improvviso, senza che ci fossero state delle avvisaglie che potessero allarmare e prevenire quindi la sua fine tragica. Entrando più nello specifico del ritrovamento da parte dei dipendenti, il 42enne è stato ritrovato riverso a terra nella cucina del ristorante. Dopo l’accaduto e l’inutile intervento dei sanitari del 118, sono arrivati sul posto anche i carabinieri. Questi ultimi hanno avviato le indagini per stabilire esattamente cosa sia successo. (Leggi anche “Addio grande chef”. Muore all’improvviso a 29 anni. Una vita di successo ai fornelli e ora la tragica fine)





Posina: Albert Carollo, noto chef, è morto nel suo ristorante

Stando a quanto riferito, il comune di Posina è sotto choc per un evento così tremendo. Albert Carollo, chef de Al Lago di Posina, è morto nel ristorante di sua proprietà e ha lasciato nel dolore più profondo sia sua moglie che i due figli. Il ritrovamento del suo corpo è avvenuto nella giornata di domenica 18 settembre e sembra che sia stato un malore a ucciderlo. Ma ci sono ancora dei dubbi da sciogliere, anche se l’Eco Vicentino ha rivelato che non sono state fatte dichiarazioni né dai militari né dalla procura.

Il Giornale di Vicenza ha aggiunto che sono comunque stati richiesti degli approfondimenti clinici post mortem e quindi solo dopo si saprà tutto sulle cause della sua morte. Sui social network sono in tanti ad essere addolorati per la sua scomparsa. Sul manifesto funebre dello chef Albert Carollo è stata scritta la seguente frase: “Nessuno ci lascia mai veramente, ma continua a vivere nel cuore di chi gli ha voluto bene”. A dirgli addio anche i genitori Rosalia e Luciano, nonché la sorella Anna, gli amici e tutti gli altri familiari.

Il funerale di Albert Carollo sarà svolto venerdì 23 settembre alle ore 9.30 nella chiesa Arcipretale di Zugliano. Si partirà alle ore 9 dall’ospedale di Santorso. Al termine della funzione religiosa, avverrà la sua cremazione. Per quanto riguarda il santo rosario, questo avrà luogo il 22 settembre nella stesssa parrocchia a partire dalle ore 18.30.

“Addio chef”. Genio e visionario, le sue ricette hanno rivoluzionato la cucina