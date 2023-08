Lascia le figlie di 10 e 15 anni e lo ritrovano dopo un’ora, denunciato per abbandono di minori. Al porto di Napoli c’è tantissima gente in questo periodo. Turisti, visitatori, gente che parte e che gente che arriva. In tanti salpano con destinazione le numerose e bellissime isole del golfo, da Capri a Procida passando per Ischia. Tra le tante persone c’è anche la famigliola protagonista della notizia che sta facendo il giro del web e non solo.

Padre, madre e le due figlie di 10 e 15 anni, di origini venezuelane, si trovano lì in vacanza. Sono al molo Beverello di Napoli e stanno per imbarcarsi per trascorrere un po’ di relax su una spiaggia di Ischia. Fa caldo, hanno tutti sete e decidono di andare a rinferescarsi in un bar. Non ci sarebbe molto tempo, il traghetto è in orario e mancano pochi minuti alla partenza. Ma loro vanno lo stesso. Poi, dopo essersi dissetati, l’uomo dice alle figlie di aspettarlo. Deve assolutamente comprare una maschera subacquea in un negozio che si trova oltre il perimetro del porto.

Il papà lascia le figlie al bar, trovato un’ora dopo ubriaco

Dopo aver detto alle figlie che sarebbe tornato subito, ma che doveva comprare la maschera, dell’uomo si sono perse le tracce. Le due ragazze aspettano dieci, ventri, trenta minuti, ma il papà non arriva. Manca pochissimo alla partenza del traghetto e così la sorella maggiore chiama il padre al telefonino e gli dice: “Fai presto”. L’uomo risponde subito “Sto arrivando, aspettatemi“. Dopo poco, però, stessa scena, ma il papà non arriva.

Passano trenta minuti e di lui non c’è alcuna traccia. Ma le due ragazzine hanno paura di perdersi e così restano davanti al bar. Il traghetto parte, addio gita a Ischia. Alcune persone presenti, che avevano visto la scena, vedendo le ragazzine da sole intervengono: qualcuno chiama i carabinieri. Gli uomini dell’Arma arrivano e si fanno dare una descrizione del padre dalle due adolescenti, poi si mettono a cercarlo.

Lo ritrovano un’ora dopo, ubriaco, che passeggia con passo incerto lungo le banchine del porto, a centinaia di metri dal bar in cui aveva lasciato le figlie. I carabinieri chiedono all’uomo dove si trovino le figlie, lui risponde farfugliando. Nel frattempo viene avvisata la mamma e le due bambine vengono affidate ad un conoscente di Napoli. Il papà è denunciato per abbandono di minori.

