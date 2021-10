Grave incidente stradale, con la moto finisce contro un’auto: è morto sul colpo

Terribile incidente stradale a Porcia, comune in Provincia di Pordenone, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita. È successo poco dopo le 13.20 in corso Italia, di fronte all’Hotel Bel Sit. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. A occuparsi dei rilievi la Polizia locale, guidata dal comandante Paolo Fort, con il supporto degli agenti della Polizia di Stato, che hanno anche regolato il traffico, e dai Vigili del fuoco, presenti per mettere in sicurezza lo scenario.



A quanto si apprende dai media locali l’uomo, nato a Milano e residente a Pordenone, arrivava da Porcia in direzione Sacile a bordo di una Honda Xr. Per cause ancora da accertare è stato centrato da una Fiat Punto, guidata da una signora di 73 anni di Fontanafredda che si stava immettendo, da via Verdi, sulla Statale 13. Nell’impatto, il motociclista è volato per una trentina di metri finendo addosso a una Nissan Qashqai che, frenando, ha evitato di travolgerlo; ma per il centauro non c’era più nulla da fare.

Porcia, la polizia cerca di ricostruire la dinamica



Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di persone presenti; all’arrivo dell’automedica l’uomo era già deceduto, sul colpo. La notizia ha gettato nello sconforto il comune di Porcia. Sconvolta la donna che era alla guida della Punto, rimasta a bordo strada ad assistere alle operazioni di soccorso e ai successivi rilievi, che stabiliranno eventuali responsabilità.







Quello di Porcia è solo l’ultimo incidente. Ieri a perdere la vita era stato un 20enne di Pompei, Davide Adami. Una tragedia nella tragedia perché a “seguire” in diretta lo schianto c’è stata la fidanzata Arianna, con la quale il ragazzo era a telefono. Gli stava tenendo compagnia a telefono mentre il giovane tornava a casa, ed ha sentito in diretta lo schianto nel quale il suo fidanzato è deceduto.



Tanti i messaggi che erano apparsi in rete. “Sono vicino al dolore del mio amico di infanzia Pietro Adami per il grave lutto che lo ha colpito ho le lacrime agli occhi perdere un figlio di 21 anni Dio Mio che tragedia e come al solito sono sempre l’ultimo a sapere le cose! #Davide Adami. Riposa In Pace Figliolo”.