Choc sui binari del treno, l’immagine delle due ragazzine corre veloce sul web. Si distendono sui binari della stazione ferroviaria di Pompei con l’unica intenzione di scattare un selfie. Alle loro spalle un semaforo rosso, nelle loro mani il telefonino pronto a riprendere tutto.

Selfie estremo sui binari del treno. La vicenda è accaduta a Pompei e ha come protagoniste due ragazzine riprese a distanza mentre erano intente a sdraiarsi sui binari per realizzare un video in condizioni decisamente pericolose per la loro vita. Pare che la fotografia sia stata scattata diverse settimane fa, ovvero prima che l’erba che si vede sullo sfondo venisse rimossa.

Selfie estremo sui binari del treno: la foto delle due ragazzine sdraiate con il semaforo rosso alle loro spalle

Sul caso stanno ancora indagando la Polizia Ferroviaria e i Carabinieri e con ogni probabilità sarà aperto un fascicolo dalla Procura di Torre Annunziata. Stretta la collaborazione anche con la Rete Ferroviaria Italiana e la Polfer per le indagini. A cogliere le due ragazzine nel bel mezzo di un gesto pericoloso ed estremo, un passante che pare le abbia fotografate a distanza. Lo scatto è poi stato diffuso sulla pagina Instagram a corredo di una didascalia che riportava la scritta “Welcome to Favelas” attirando migliaia di visualizzazioni e commenti di utenti indignati dalla pericolosità del gesto.

Lo scatto diffuso su Instagram è stato dunque segnalato alle autorità competenti che hanno impugnato il caso per fare chiarezza. Fortunatamente nessuna conseguenza tragica, ma resta lo choc per ciò che poteva accadere se il treno fosse passato. Infatti nella foto si riesce a scorgere il semaforo rosso acceso. Un momento di stasi di cui le due ragazzine avrebbero approfittato per dirigersi sui binari con l’intento di girare un video.

Solo alcuni mesi fa un’altra challenge dalla stessa portata pericolosa, che ha avuto come protagonista un ragazzo, sempre minorenne, intento a lanciarsi dal Molosiglio a Napoli in mare con il monopattino elettrico. La vicenda è stata segnalata a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde: “Rischiano di farsi male per fare video idioti. Ragazzi, lasciate traccia di voi con qualcosa di costruttivo e duraturo”, h affermato Borelli insieme allo speaker Gianni Simioli.