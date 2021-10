“Torna a casa, ti prego”. Davide muore a 20 anni sulla strada: la fidanzata ha ascoltato lo schianto in diretta

In un terribile incidente mortale ha perso la vita il 20enne Davide Adami. È successo nella serata di domenica lungo la strada che collega Pompei e Sant’Antonio Abate. Si è spento ieri pomeriggio. A quanto si apprende il ragazzo era in sella al suo motorino quando si è scontrato con una Fiata Pand. Indossava il casco ma non è stato sufficiente a salvargli la vita. Subito dopo l’incidente è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera.



Qui Davide Adami è stato operato. Nel corso della notte è stato sottoposto a diverse operazioni: prima un intervento alla milza, poi al femore, in attesa che l’ematoma di riassorbisse. Ma, purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Una tragedia nella tragedia perché a “seguire” in diretta lo schianto c’è stata la fidanzata Arianna, con la quale il ragazzo era a telefono. Gli stava tenendo compagnia a telefono mentre il giovane tornava a casa, ed ha sentito in diretta lo schianto nel quale il suo fidanzato è deceduto.

Davide Adami, lo strazio degli amici



Davide Adami, aveva un sogno: quello di diventare un affermato parrucchiere, magari in Inghilterra, nella sua amata Londra. Il suo destino sembrava già tracciato. Aveva vinto diverse medaglie ed alla fidanzata Arianna raccontava il desiderio di voler aprire un salone suo.Dolore sui social da parte di amici e familiari, che non riescono a darsi pace per questa tragedia. Tutta la comunità di Pompei è rimasta sotto shock alla notizia del suo decesso.







“Sono vicino al dolore del mio amico di infanzia Pietro Adami per il grave lutto che lo ha colpito ho le lacrime agli occhi perdere un figlio di 21 anni Dio Mio che tragedia e come al solito sono sempre l’ultimo a sapere le cose! #Davide Adami. Riposa In Pace Figliolo”.

Poche ore fa la ragazza di Davide Adami ha scritto un messaggio social sul profilo del suo amato. Una foto che ritrae entrambi in un momento di intimità e una dedica straziante: “Ti prego torna da me. Voglio morire senza di te”.