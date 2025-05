Il fenomeno del femminicidio in Italia continua a essere un’emergenza sociale di proporzioni inquietanti, con episodi sempre più frequenti e cruenti che scuotono l’opinione pubblica. L’ultimo, drammatico caso arriva da San Secondo Parmense, piccolo centro della Bassa Parmense, dove questa mattina una donna è stata brutalmente aggredita dal marito con una serie di coltellate inferte al collo, al torace e all’avambraccio. A lanciare l’allarme, in una scena straziante e di disperazione, sono stati i figli della coppia: i bambini sono scesi in strada urlando e chiedendo aiuto, spinti dalla paura e dal coraggio di salvare la propria madre.

L’intervento tempestivo dei vicini ha evitato il peggio. Una donna che vive nell’abitazione accanto, sentendo le urla provenire dalla casa, ha subito allertato i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto in condizioni drammatiche, hanno trovato la vittima ancora cosciente, nonostante le gravi ferite e l’enorme perdita di sangue. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, e si è reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma tramite l’elicottero sanitario.





Parma, ennesimo caso di violenza su una donna

Una volta giunta al nosocomio, la donna è stata immediatamente ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove i medici stanno tentando il possibile per salvarle la vita. La prognosi resta riservata, ma la gravità dell’aggressione non lascia spazio a leggerezze. A preoccupare è la violenza con cui l’uomo ha agito, colpendo ripetutamente la moglie in zone vitali del corpo. Un’aggressione che, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe precedenti segnalati, ma che ora apre interrogativi profondi sulla prevenzione e sull’efficacia degli strumenti di tutela delle donne.

Intanto il marito, autore della feroce aggressione, è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato una massiccia caccia all’uomo, battendo le campagne e i centri vicini con l’ausilio di elicotteri e unità cinofile. La speranza è di rintracciarlo prima che possa rendersi irreperibile o, peggio, compiere ulteriori gesti disperati.

Questo ennesimo episodio di violenza domestica si aggiunge alla lunga e dolorosa lista di femminicidi tentati o consumati che continuano a insanguinare il Paese. Come sottolineano da anni associazioni e centri antiviolenza, non si tratta più di fatti isolati, ma di un vero e proprio fenomeno strutturale. Servono risposte decise, investimenti nei servizi di prevenzione, e soprattutto un cambiamento culturale che restituisca dignità, libertà e sicurezza a tutte le donne.