San Giuliano Terme, tragedia in strada nella notte. Dopo aver ricevuto la telefonata del figlio, fermo sulla strada per un guasto alla macchina, la donna è uscita da casa per raggiungerlo. Purtroppo lungo il tragitto la 73enne perde la vita. La sua macchina finisce in un fossato e per lei nessuna speranza.

La donna stava raggiungendo il punto in cui il figlio è rimasto fermo per un guasto alla macchina, ovvero verso San Martino Ulmiano. Lungo la strada, per cause ancora in corso di accertamenti, la donna ha perso il controllo del mezzo finendo poi in un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

La vittima della tragedia avvenuta nella frazione di Orzignano aveva 73 anni. Purtroppo nonostante gli svariati tentativi di rianimazione, per Maddalena Bendinelli nulla da fare. Il magistrato che ha disposto il trasferimento della salma a medicina legale a Pisa per eventuali accertamenti.





Stando alle prime informazioni, pare che la vicenda sia avvenuta intorno all’ una di notte. Purtroppo finendo nel fossato, l’auto della donna è finita per ribaltarsi. A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno prontamente segnalato la presenza del mezzo finito nel fossato che costeggiava la strada.

Oltre alla polizia e i vigili del fuoco, anche i soccorsi della Misericordia di Pisa che una volta giunti sul posto hanno prontamente iniziato le manovre di estrazione del corpo dalle lamiere del mezzo. Il corpo privo di vita di Maddalena risultava con ancora la cintura di sicurezza agganciata. Maddalena avrebbe festeggiato tra 3 giorni il suo 74esimo compleanno.