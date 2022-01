Montecatini Valdicenin, tragedia nel bosco. Un colpo di fucile partito per errore ha ferito gravemente la giovane promessa del tiro a volo. Il cuore di Christian Ghilli ha smesso di battere presso la struttura ospedaliera dove era stato trasportato d’urgenza. Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici durante una battuta di caccia nelle campagne di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa.

Cristian Ghilli era originario di Ponteginori e a soli 19 anni era diventato una giovane promessa del tiro a volo, molto conosciuto per questo in tutta la zona. Ma non solo. Una grande passione nella vita di Christian, quella della caccia. Il ragazzo era iscritto alla sezione Federcaccia di Strada di Capannoli.

Inoltre solo lo scorso ottobre Christian aveva conquistato il titolo di campione del mondo nella specialità skeet nel tiro a volo. Inoltre faceva parte delle Fiamme Oro, ovvero della squadra sportiva della polizia di Stato. La tragedia durante la battuta di caccia in compagnia degli amici, è avvenuta intorno alle 18.





Christian è rimasto gravemente ferito all’addome a causa di un colpo di fucile partito mentre stava raccogliendo dei bossoli. A lanciare l’allarme gli amici di Christian, che hanno assistito alla scena. Immediato l’arrivo dell’automedica della Misericordia di Volterra e l’ambulanza di Peccioli.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della stazione di Ponteginori, che al momento sembrano aver confermato la dinamica del terribile incidente, che però è costato la vita al diciannovenne. Infatti, non appena trasportato d’urgenza all’ospedale di Cecina. il cuore di Ghilli ha smesso di battere. Svariati i tentativi di trarre in salvo la sua vita, ma intorno alle 22 il ragazzo è stato dichiarato morto.