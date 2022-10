Pierpaolo Di Felice ritrovato senza vita nel suo appartamento. L’uomo di 46 anni, sembrerebbe morto in casa, da solo, forse a causa di un malore improvviso. Pierpaolo era di Teramo e a ritrovare il suo corpo esanime è stato il padre. Di Felice, single e senza figli, è stato trovato dopo che non rispondeva al telefono da ore. Allarmato, il padre dell’uomo si è recato sul posto e ha trovato il corpo del figlio riverso in una pozza di sangue.

Secondo Il Messaggero, Pierpaolo Di Felice è stato trovato senza vita, nel primo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, all’interno del suo appartamento al primo piano di un villino in via Bonolis, a Teramo. Come dicevamo, a scoprire il decesso è stato il padre Nino, anche lui ex geometra. L’uomo ha raggiunto la casa del figlio, preoccupato dal fatto che i due si sarebbero dovuti incontrare nella mattinata e che non rispondesse alle chiamate.

Poi la tragica scoperta appena entrato in casa del figlio. Come abbiamo già raccontato, il suo corpo era riverso in una pozza di sangue sul pavimento del soggiorno. Dopo aver chiamato i soccorsi e allertato le autorità, sul posto sono arrivati il medico legale, i carabinieri della Compagnia e il magistrato di turno Davide Rosati. Sembra sia stata subito esclusa la pista della morte violenta.

Sembra infatti che l’ipotesi più plausibile sia quella di morte per cause naturali. Probabilmente un malore alla causa del decesso di Pierpaolo Di Felice. Molto probabile che l’improvviso malessere gli sia stato letale e che ha impedito all’uomo anche la possibilità di avvertire i soccorsi.

Molto probabilmente poi l’uomo cadendo, si sarebbe ferito e questo spiegherebbe la pozza di sangue vicino al corpo senza vita ritrovato dal padre della vittima. Naturalmente seguiranno altri tipi di analisi e probabilmente l’autopsia chiuderà il cerchio di questo brutta vicenda. Tuttavia sembra non ci sia niente di illecito nella causa della morte del 46enne.

