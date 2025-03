Durante l’ultima puntata del programma Ore 14 in onda su Rai 2, la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, è intervenuta con dichiarazioni forti e dettagliate in merito all’incidente probatorio attualmente in corso, riguardante il controverso omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 4 ottobre 2023 a Rimini. Al centro dell’analisi c’è la figura di Manuela Bianchi, la cui versione dei fatti è oggetto di un’attenta verifica da parte degli inquirenti.

Bruzzone ha sottolineato la presenza di oltre 300 incongruenze rilevate nella sua ricostruzione, precisando: “Ci sono 300 domande per Manuela Bianchi su 300 discrasie e incongruenze. Posso assicurare che ci sono tutte e sono estremamente precise e concrete. Abbiamo svolto un lavoro enorme con gli avvocati e con tutta la mia squadra per fornire centinaia di elementi. Ogni domanda è fondata su riscontri oggettivi. In totale, sono 312 le domande che abbiamo predisposto”.





Queste domande, ha spiegato la criminologa, rappresentano il cuore del lavoro difensivo e saranno determinanti per chiarire i tanti punti oscuri emersi finora nel racconto di Bianchi. Secondo Bruzzone, infatti, l’analisi delle contraddizioni potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere la reale dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Un altro tema affrontato durante l’intervento è quello delle misure richieste per l’incidente probatorio. In particolare, Bruzzone ha chiarito la posizione della difesa riguardo alla presenza di un separè tra Bianchi e Dassilva: “Noi non abbiamo chiesto alcun separè tra Manuela e Louis. Una misura di questo tipo ci è sembrata fuori luogo, anche considerando che la signora Bianchi non ha mai espresso timori nei confronti di Dassilva. Al contrario, si è mostrata disponibile a proseguire il rapporto con lui anche dopo il delitto”.

È il giorno della verità: alle 10 è iniziato, a Rimini, l’incidente probatorio di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, che dovrà rispondere a oltre 600 domande. Il commento di Milo Infante pic.twitter.com/MRFiEd7n8x — ore14rai2 (@ore14rai2) March 25, 2025

Nel giorno dell’incidente probatorio per Manuela, nuora di Pierina Paganelli, anche Louis Dassilva, indagato per l’omicidio della donna, è presente in tribunale. I due ex amanti sono separati da un paravento. Il commento di Milo Infante pic.twitter.com/CYLOZaqQyj — ore14rai2 (@ore14rai2) March 25, 2025

Le affermazioni della criminologa aggiungono un nuovo tassello alla complessa vicenda che ha sconvolto la comunità di Rimini e continuano ad alimentare l’attenzione mediatica attorno al caso. Con l’incidente probatorio ancora in corso e una lunga lista di domande pronte per essere poste, la ricerca della verità appare ancora lontana, ma più che mai al centro del lavoro investigativo.