“Se n’è andato”. Don Giovanni si è spento in ospedale: addio al sacerdote degli ultimi

Un’intera comunità in lutto dopo la dolorosa notizia. Una perdita che per i fedeli rappresenta una ferita ancora più grande. Purtroppo si è spento per sempre Monsignor Giovanni Lizza, 84 anni, in seguito a un peggioramento delle condizioni di salute per Covid. Fino al suo ultimo respiro è stato sempre vicino alla sua comunità.

Originario di Pianella, nato nel lontano 1937, Giovanni Lizza è stato cresciuto in una famiglia numerosa, composta da ben 8 fratelli, tra cui o storico vicesindaco e assessore alla cultura di Pescara Carlo Lizza e Mario, medico e docente universitario.

Monsignor Giovanni Lizza, una cultura quasi enciclopedica, plurilaureato, era cancelliere della Curia ma nella sua vita ha visto anche l’insegnamento in diversi licei ed istituti superiori di Pescara. Grande e assiduo promotore di scoutismo e assistente spirituale di generazioni di scout, nella vita di Monsignor Lizza anche una grande passione per la fotografia, che lo ha portato a vincere nel tempo numerosi premi.





Vicino ai bisogni dei fedeli, pronto all’ascolto, e con lo sguardo attento alle nuove generazioni. Monsignor Luzzi difficilmente potrà essere dimenticato. Purtroppo il Covid ha portato via anche lui. Infatti Monsignor Giovanni Lizza, 84 anni, ha chiuso per sempre i suoi occhi nell’ospedale di Pescara.

Ma questo senza mai smettere di portare nel suo cuore il grande impegno esercitato per ben 58 lunghi anni di sacerdozio, fino a una decina di giorni fa prima di ammalarsi con conseguenze irreversibili. La comunità dei fedeli porterà alto il suo ricordo.