Camion in bilico su una scarpata: strada chiusa e lunghe code, vigili del fuoco sul posto

Spettacolare incidente stradale nella città italiana. Le immagini che sono state diffuse online hanno lasciato tutti col fiato sospeso. Un autista di un camion, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo pesante ed è finito fuori strada. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Come si può evincere dalle foto, l’autotreno è rimasto in bilico al lato della strada e si è sfiorata la tragedia, infatti giù era presente una scarpata.

Dopo quanto avvenuto, la strada interessata da questo sinistro, che sarebbe autonomo e senza il coinvolgimento quindi di altre vetture, è stata chiusa momentaneamente al traffico. Questa decisione è stata assunta per favorire il recupero del camion e far ritornare alla normalità la situazione. Grandissimo spavento ovviamente per il conducente e anche per gli altri automobilisti presenti al momento dell’incidente. Ci sono comunque state anche conseguenze fisiche per l’autista del mezzo.

Il camion è uscito fuori dalla carreggiata e ha rischiato seriamente di finire nella scarpata a Perugia, precisamente tra Ponte San Giovanni e Collestrada. L’autista è rimasto ferito a causa del sinistro, ma fortunatamente è riuscito a salvarsi. E c’è chi grida davvero al miracolo, visto che se l’autotreno fosse precipitato giù ci sarebbero state poche speranze di sopravvivenza per lui. L’incidente si è registrato dal lato della corsia nord, nei pressi della struttura alberghiera ‘Park Hotel’.





Ciò che è successo in provincia di Perugia ha lasciato davvero tutti in ansia, ma poi sono arrivate notizie incoraggianti sulle condizioni del guidatore del camion e tutti si sono potuti tranquillizzare. La strada che porta a Cesena, la statale 3bis Tiberina, è stata chiusa dall’Anas e il traffico veicolare è stato dirottato su una viabilità non principale con uscita obbligatoria a Balanzano. Si sono inevitabilmente verificati dei forti rallentamenti e delle lunghe code in direzione Cesena tra Montebello e Ponte San Giovanni.

Dopo che il camion ha rischiato di terminare la sua corsa nella scarpata, situata in provincia di Perugia, ci sono state delle automobili incolonnate. Forti disagi anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Madonna Alta e Ponte San Giovanni e sulla statale 75 Centrale Umbra tra Ospedalicchio e e l’E45 in direzione proprio E45. Ma ciò che conta è che non ci siano state per fortuna vittime.