Dopo il recente ritiro dal mercato di un lotto di paté di capperi di Salina con mentuccia e mandorle a causa del rischio di contaminazione da tossina botulinica, il provvedimento è stato esteso a 16 diversi prodotti tra conserve, marmellate e salse. Inoltre, il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro di un prodotto per l’igiene orale proveniente dal Pakistan, contenente coloranti non dichiarati in etichetta, e di alcuni lotti di uova fresche per motivi legati a rischi microbiologici.

Il Ministero della Salute ha reso noto che il produttore ha deciso di richiamare, in via precauzionale, vari lotti di conserve vegetali, confetture e salse a marchio Mentuccia. La motivazione riportata nell’avviso di richiamo è legata alla possibilità di contaminazione da tossina botulinica, un rischio già menzionato nei giorni scorsi.





Allerta botulino, ritirati prodotti dal mercato

Ecco i prodotti coinvolti:

Conserve vegetali

Aperitivo salinaro, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto AS178/23 e il termine minimo di conservazione (TMC) 08/2026; Caponata di melanzane con capperi di salina, in vasetti da 180 grammi, appartenenti ai lotti C310/24 con il TMC 10/2026, e C109/23 con il TMC 09/2025; Composta di pomodoro piccante, in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, appartenenti ai lotti COP201/24 e COP410/24 con il TMC 10/2026, e COP111/24 con il TMC 11/2026; Composta di cipolle in agrodolce, in vasetti da 210 grammi, appartenenti ai lotti CC2210/24 e CC2110/24 con il TMC 10/26, e CC198/24 con il TMC 08/2026.

Confetti di pomodoro, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto AL31124 e il TMC 11/2026; Mostarda di peperoni piccante, in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, appartenenti ai lotti MOP178/24 con il TMC 08/2026, MOP1910/24 e MOP1810/24 con il TMC 10/2026, e MOP305/24 con il TMC 05/2026.



Oro di Salina, in vasetti da 180 grammi e 85 grammi, appartenenti ai lotti OS234/23 con il TMC 04/2025, OS285/23 con il TMC 05/2025, OS013/23 con il TMC 03/2025, e OS510/24 con il TMC 10/2026; Pomodori secchi sott’olio, in vasetti da 180 grammi, appartenenti ai lotti PS110/24 con il TMC 10/2026, e PS081/24 con il TMC 01/2026.



Confetture e marmellate

Confettura extra di fichi con mandorle, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto CFM296/24 e il TMC 06/2026; Confettura extra di fichi, in vasetti da 210 grammi, appartenenti ai lotti CF194/24, CF206/24, CF216/24, CF276/24 e CF286/24 con il TMC 06/2026; Marmellata di arance amare, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto Ma253/24 e il TMC 03/2026; Marmellata di cedro e malvasia, in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, appartenenti ai lotti MCM712/24 e il TMC 12/2026, e MCM081/25 con il TMC 01/2027; Marmellata di mandarini, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto MM212/24 e il TMC 02/2026.

Paté e pesto

Paté di agrumi con mentuccia e mandorle, in vasetti da 180 grammi, appartenenti ai lotti PA2111/24 con il TMC 03/2026, e PA213/24 con il TMC 11/2026; Paté di melanzane con mentuccia, in vasetti da 180 grammi, appartenenti ai lotti PM048/23 con il TMC 08/2025, PM119/23 con il TMC 09/2025, PM1610/24 e PM210/24 con il TMC 10/2026; Pesto alla Filicudara, in vasetti da 180 grammi, 85 grammi e 580 grammi, appartenenti ai lotti PF163/24, PF183/24, PF203/24 e PF193/24 con il TMC 03/2026. L’azienda Mentuccia di Zavone Anita ha prodotto le conserve richiamate per il rischio botulino. Lo stabilimento di produzione si trova in via Umberto I 138, a Milazzo, nella città metropolitana di Messina.

In precedenza, il Ministero aveva già segnalato il richiamo di un lotto di paté di capperi di Salina con mentuccia e mandorle a marchio Mentuccia, sempre per la contaminazione da tossina botulinica (leggi qui il precedente richiamo).

Il Ministero ha pubblicato anche il richiamo da parte dell’operatore di tutti i lotti e i termini minimi di conservazione di confettini rinfresca alito a marchio AlìBabà. La ragione indicata è la presenza di coloranti alimentari non dichiarati in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 250 grammi.