Dalle 23,18 alle 23,40. Ventidue minuti, questo è il tempo in cui Giulia Cecchettin ha cercato di difendersi e di scappare dal suo assassino, il suo ex fidanzato Filippo Turetta. E questo è il tempo in cui forse avrebbe potuto essere salvata, anche perché una persona che ha assistito alla prima aggressione ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Il testimone è un vicino di casa della famiglia Cecchettin.

Il testimone è un giovane operaio, appena diventato papà. Abita anche lui a Vigonovo, il paese della famiglia Cecchettin, vicino alla casa della giovane vittima. Quella sera si trovava sul balcone del suo appartamento a fumare una sigaretta, quando ha visto la scena e sentito le urla di Giulia Cecchettin. “Una ragazza gridava aiuto. Ho sentito che urlava: “Così mi fai male! Così mi fai male!””, ha raccontato all’inviato de La Stampa.

Giulia Cecchettin, diffuso l’audio choc in cui parla di Filippo. E si spiega tutto





Omicidio Giulia Cecchettin, il testimone che ha denunciato e quel buco di 32 minuti: “L’hanno cercata?”

Momenti cruciali, soprattutto a seguito dei tanti casi di femminicidio del nostro paese. Il testimone si spaventa e chiama i carabinieri. L’operaio racconta (si legge nell’ordinanza di custodia cautelare): “Un violento litigio tra due persone. Alle 23,18 ho udito una voce femminile urlare chiedendo ripetutamente aiuto. Aggiungo di avere visto un individuo calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra, poi ho visto allontanarsi una Fiat Grande Punto di colore scuro, della quale non sono riuscito a leggere il numero di targa”. Poi entra in casa e chiama i carabinieri.

Cosa è successo in quel momento? A ricostruire tutto ci ha pensato anche Chi l’ha visto insieme a Nicodemo Gentile, avvocato e presidente di Penelope Italia. Spiegano che nella denuncia c’è scritto ”allontanamento volontario” ma spiegano anche che il padre di Giulia era molto preoccupato, soprattutto perché aveva saputo che anche Filippo non aveva fatto rientro in casa.

Anche Chi l’ha visto ha parlato con il testimone: “Ho sentito urlare nel parcheggi odi fronte a casa mia e ho capito che c’era un litigio. In quel momento ho avuto paura. Non sapevo se si stessero picchiando. Li ho visti litigare di fronte al parcheggio. Sentivo delle urla di donna. Ho chiamato i carabinieri”. Erano le 23:18 quando il vicino di casa ha chiamato per segnalare la furiosa lite, allora perché nella denuncia avvenuta il giorno dopo alle 13:30 c’è scritto ”allontanamento volontario”?

Dopo la denuncia del testimone di un violento litigio a #Vigonovo, alle 23:18, la Grande Punto nera di Filippo #Turetta ha vagato per 32 minuti fino alla zona industriale. In questo tempo l’auto è stata cercata?#allontanamentovolontario #chilhavisto→https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/G4B0rpoQu6 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

Un testimone avvisò il 112 di un violento litigio vicino casa di Giulia Cecchettin, ma il giorno dopo sulla denuncia di scomparsa si indicava #allontanamentovolontario. Fu lui ad avvisare il padre della ragazza di quello che aveva sentito.#chilhavisto→https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/mzMFVAe7Ah — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

Da quando il testimone ha chiamato i carabinieri a quando l’auto di Filippo Turetta è arrivata nella zona industriale di Fossò sono passati 32 minuti. Cosa è successo in questa mezz’ora? Perché l’auto di Filippo non è stata trovata visto che poco prima c’era stata una chiamata che aveva allarmato le forze dell’ordine? Queste sono le domande che Federica Sciarelli si è posta durante la trasmissione. Sui social il coro è unanime: “Giulia si poteva salvare”. Secondo tanti utenti, in quel lasso di tempo, e soprattutto a seguito della denuncia del testimone, le forze dell’ordine avrebbero potuto rintracciare l’auto di Filippo Turetta e mettere il salvo Giulia Cecchettin.