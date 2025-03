Perché papa Francesco non si fa più vedere dopo il ricovero al Gemelli, perché non ci sono foto recenti del papa? Da settimane il nome di Papa Francesco è al centro di un vortice di speculazioni, soprattutto sui social network, dove le teorie più disparate trovano terreno fertile per diffondersi rapidamente. La domanda più frequente tra gli utenti riguarda l’assenza di immagini recenti del Pontefice dopo il suo ricovero al Policlinico Gemelli: perché non si mostra? C’è qualcosa che il Vaticano vuole nascondere? Sono interrogativi che hanno alimentato ipotesi talvolta azzardate, se non del tutto infondate.

Perché papa Francesco non si fa più vedere dopo il ricovero al Gemelli, la nota del Vaticano

Per mettere fine a queste illazioni, la Santa Sede ha rilasciato una nota ufficiale spiegando che la scelta di non divulgare immagini del Pontefice è stata presa direttamente da lui. Fonti vaticane sottolineano che Papa Francesco ha deciso consapevolmente di mantenere la sua privacy in questa fase della convalescenza, esercitando un diritto che spetta a chiunque.

Il Vaticano ha inoltre commentato le insistenti teorie complottiste che circolano in rete, affermando che, anche se venissero pubblicate delle immagini del Santo Padre, “per alcuni forse neanche questo basterebbe”. Un riferimento chiaro a chi, sui social, sostiene che il Papa sia in condizioni molto più critiche di quanto riferito o addirittura già deceduto.

Nonostante le dicerie, il quadro clinico del Pontefice appare sotto controllo. Fonti vaticane riferiscono che il Papa continua a seguire le cure prescritte, tra terapia farmacologica e fisioterapia per migliorare la mobilità. Viene inoltre confermato che si alimenta in modo autonomo con cibo solido, senza alcuna restrizione particolare nella dieta, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni.

Le informazioni più recenti provenienti dal Policlinico Gemelli confermano che l’ultima notte è trascorsa senza complicazioni. Dopo ventuno giorni di ricovero, Papa Francesco ha riposato bene e i medici stanno proseguendo con le cure senza preoccupazioni particolari.

Sebbene la scelta di non mostrarsi pubblicamente abbia scatenato il gossip online, la Santa Sede ribadisce che non c’è nulla di strano o preoccupante. Il Pontefice ha deciso di vivere la sua convalescenza senza il clamore delle telecamere, una scelta personale che merita rispetto.

Eppure, il dibattito non accenna a placarsi. I social network continuano a essere terreno fertile per le congetture, con alcuni utenti che vedono nel silenzio una conferma dei loro sospetti. Ma al di là delle teorie più fantasiose, un fatto resta certo: Papa Francesco sta affrontando questa fase con determinazione e, come ha sempre fatto, nel pieno rispetto della sua volontà e della sua privacy.