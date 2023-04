Torniamo a parlare della morte di Rosa Gigante, la donna di 72 anni mamma del celebre salumiere tiktoker Donato De Caprio. La signora è stata uccisa martedì intorno alle 12 all’interno della sua abitazione nel quartiere Pianura di Napoli. E proprio in queste ore stanno emergendo dei dettagli scabrosi proprio riguardo quella che potrebbe essere la sua assassina. Parliamo al femminile perché proprio come anticipato ieri, la responsabile della sua morte sarebbe appunto un’altra donna. È infatti emerso che la Polizia ha fermato una vicina di casa: si tratta di una47enne che si chiama Stefania Russolillo.

Ed è proprio quest’ultima che sta rilasciando della parziali confessioni che proprio in questi minuti stanno facendo notizia. Da quello che sembra quindi, ci sarebbe un movente e a raccontarlo è appunto la diretta interessata. Si tratta di futili motivi come “il furto della posta e altri dispetti” che avrebbe subìto. La donna ha quindi detto: “Mi spiava. Era una iena, quella lì mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle lettere”.

Rosa Gigante, spunta la confessione choc

Non si tratta tuttavia di una confessione, almeno per il momento. Ma non è escluso che potrebbero emergere anche altri colpi di scena. Il corpo esanime della vittima è stato trovato dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Pianura nel pomeriggio di martedì. Come è emerso dalla stampa locale, sembrerebbe che sul corpo di Rosa Gigante ci fossero segni di aggressione: filo di ferro alla gola, colpi di martello alla tempia e un principio di combustione.

Da quello che sembra quindi, l’assassino avrebbe provato a dare fuoco alla vittima. Per il momento si cerca ancora l’arma del delitto, ma per questo bisognerà attendere le conclusioni dell’autopsia. Rosa Gigante, come dicevamo, era la mamma del famoso Tiktoker e salumiere Donato De Caprio.

#Napoli, uccisa la madre del salumiere #Donato De Caprio «con mollica o senza» star di Tik Tok pic.twitter.com/wgZIsvdu1c — AGTW (@AGTW_it) April 18, 2023

L’uomo è diventato una celebrità sui social grazie ai suoi panini nella bottega della Pignasecca. Donato è diventato molto famoso grazie allo slogan ”con mollica o senza?”, che nel corso del tempo gli ha fatto accumulare circa 3 milioni di followers. Una tragedia di cui si parlerà ancora molto.

