Questa mattina, sul tetto della Cappella Sistina, è stato montato il comignolo che segnerà l’inizio ufficiale di uno degli eventi più solenni e seguiti al mondo: il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. I vigili del fuoco del Vaticano hanno completato l’installazione dello storico camino, che diventerà, a partire dal 7 maggio, il punto focale da cui emergerà il segnale che milioni di fedeli attendono con trepidazione: la fumata nera o bianca, simbolo rispettivamente di una votazione inconclusiva o dell’elezione del nuovo pontefice che succederà a Papa Francesco.

Il comignolo, collegato a due stufe – una di ghisa del 1939 e una moderna del 2005 – è un ingranaggio fondamentale del complesso rituale. La stufa più antica ha già fatto la sua parte in numerosi Conclavi, servendo a bruciare le schede elettorali dopo ogni scrutinio, mentre la seconda, introdotta durante l’elezione di Benedetto XVI, è stata progettata per gestire la combustione degli additivi chimici che determinano il colore del fumo. Un dettaglio che oggi può sembrare tecnico, ma che in passato ha generato più di una confusione: il colore della fumata, infatti, non era sempre facilmente distinguibile, tanto da richiedere l’introduzione – a partire dal 2005 – di un segnale acustico inequivocabile. “Le campane a festa, al suono della fumata bianca, eliminano ogni dubbio”, spiegano fonti vaticane.

Conclave, cosa è la fumata gialla

Dietro questo piccolo camino si cela una lunga storia fatta di tradizione, riti precisi e persino qualche curiosità poco nota. Come la cosiddetta fumata gialla, una sorta di prova generale che veniva effettuata prima del Conclave per testare l’efficacia della stufa. Dal Conclave del 2005, tuttavia, questa prassi è stata abbandonata grazie all’introduzione di un sistema elettronico di verifica, che ha reso superfluo l’esperimento visivo. È un ulteriore esempio di come anche nella Chiesa, tra liturgia e sacralità, si faccia spazio alla tecnologia per garantire precisione e trasparenza.

Anche la composizione dei fumogeni utilizzati è frutto di una miscela chimica attentamente calibrata: per ottenere la fumata nera, si impiegano perclorato di potassio, antracene e zolfo; per quella bianca, invece, clorato di potassio, lattosio e colofonia. Elementi che bruciando producono esattamente il tipo di fumo desiderato, visibile anche da grande distanza. Per rafforzare la visibilità, soprattutto in caso di scrutinio serale, il comignolo viene dotato di un sistema di illuminazione e ripreso costantemente da una telecamera dei media vaticani, collocata strategicamente a pochi metri di distanza.

Il mondo guarderà a questo semplice camino con la stessa intensità con cui si osserva la storia in divenire. La prima fumata bianca ufficiale risale al 1914, quando fu eletto Benedetto XV, ma solo nei decenni successivi il segnale ha assunto un valore simbolico universale. Oggi, la cerimonia della fumata rappresenta non solo una tradizione, ma un linguaggio che parla al cuore di miliardi di persone. E da martedì prossimo, ogni spiraglio di fumo che si alzerà sopra la Sistina porterà con sé speranze, attese e, forse, l’annuncio di un nuovo inizio per la Chiesa cattolica. Vuoi approfondire anche il profilo dei cardinali elettori?