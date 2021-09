Gravissimo incidente stradale. Morta una ragazza di 19 anni e 3 feriti

Gravissimo incidente stradale oggi, 9 settembre. Erano da poco passate le 18 quando, per cause da accertare, due auto si sono scontrare. È accaduto sulla statale 51 “di Alemagna” nel comune di comune di Perarolo, all”ingresso del Ponte Cadore, in direzione verso nord. Pesantissimo il bilancio. Una ragazza di 19 anni è morta e 3 persone sono rimaste ferite. Nell’incidente sono stati coinvolti altri tre veicoli, una Mercedes condotta da L.B. classe ’49, un’altra Mercedes condotta da G.C. classe ’46 e una Opel Asta condotta da N.N. classe ’78.



I feriti non sono gravi e sono stati portati per accertamenti all’ospedale di Pieve di Cadore. Invece S.C., classe 2001, di Pieve, è stata intubata sul posto ed è stata elitrasportata all’ospedale di Treviso, dove è deceduta poco dopo. La strada è rimasta chiusa per quasi 2 ore, riprendendo a senso unico alternato solo alle 19.45. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e il personale dell’Anas.



Ieri, sulle strade italiane, aveva perso la vita un altro giovanissimo: il giovane Nicholas Giordano, che aveva trovato la morte sul suo cammino lungo l’ex strada provinciale 49, situata tra Feletto Umberto e Pagnacco, due comuni in provincia di Udine. Nicholas è morto nel giorno in cui avrebbe dovuto solamente festeggiare.







La tragedia era avvenuta ad inizio giornata, poco dopo le sette del mattino. L’impatto violentissimo ad una curva non gli aveva lasciato alcuna speranza nonostante il tempestivo trasferimento in ospedale. I medici arrivati sul posto si erano resi conto, da subito, della gravità della situazione ma hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita.



Le ferite riportate nel violentissimo scontro sono state troppo gravi e i medici non sono riusciti ad evitare l’epilogo più triste. Il suo decesso si è registrato qualche ora dopo il fattaccio e in seguito al sinistro ci sono anche stati rallentamenti molto consistenti al traffico veicolare.