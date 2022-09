“Che trucchetto!”. Perché devi mettere il pepe nella lavatrice: ne basta un cucchiaino e il gioco è fatto

Il pepe nero non solo in cucina. Può suonare come un paradosso, ma la ‘magica’ spezia dalle mille virtù non trova utilizzo solo per le nostre leccornie. La spezia, infatti, sembra svolgere anche un’ottima funzione per il bucato. Un’utilità non del tutto relegata all’ ambito culinario, il pepe nero può essere aggiunto in lavatrice. Il risultato? Lo vedrete da voi, ma prima meglio comprendere bene come fare.

Pepe nella lavatrice, la scoperta. Nonostante svariati passi in avanti, i rimedi della nonna sembrano restare sempre i migliori. Metodi ‘naturali’ che non passano mai di moda ma che, al contrario, vanno sempre più incontro alle esigenze di tutti. Il pepe nero si aggiunge alla ‘lista’ dei prodotti squisitamente naturali in grado di trovare un utilizzo in casa. Dalle succulente pietanze dal sapore speziato, alla lavatrice.





Pepe nella lavatrice, la scoperta che cambia tutto

Il pepe nero sembra essere una spezia ‘miracolosa’. Infatti, permetterebbe di rendere i capi ancora più brillanti. La spezia sembra preservare perfettamente tinte e colori, ma non solo. Il pepe nero sembra custodire alcune specifiche proprietà atte a proteggere le fibre dei tessuti. Tutto questo senza fare uso di detergenti chimici che potrebbero risultare dannosi non solo per l’ambiente.

A suggerirne l’utilizzo in lavatrice, un articolo diffuso da Fanpage.it, dove si legge: “Si tratta di un prodotto abrasivo che funziona come una carta vetrata delicata in grado di rimuovere i residui di sapone, che sono causa dello sbiadirsi dei colori. Con il risciacquo, il pepe va via lasciando i capi brillanti: i colori ritornano come nuovi, già dopo il primo lavaggio. A ritornare vivi sono soprattutto i colori scuri, quelli che normalmente tendono a sbiadire dopo alcuni lavaggi”.

Ma esiste un modo per poter sfruttare le proprietà della spezia ‘magica’. Non servirà fare altro che addizionare solo un cucchiaio della spezia in grani direttamente nel cestello della propria lavatrice, a patto che la temperatura del lavaggio venga mantenuta molto bassa. Per i più scettici, esiste anche un’altra soluzione: sperimentare l’uso del pepe nero durante il lavaggio a mano. Provare per credere!

