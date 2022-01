Grave incidente stradale, morti 2 ragazzi di 15 e 17 anni. Un intero paese distrutto dal dolore

Terribile incidente a Pellezzano, piccolo comune in provincia di Salerno. Due ragazzi di 15 e 17 anni hanno perso la vita. Stavano viaggiando a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti in un terribile incidente. La tragedia nella frazione Coperchia, in via Carlo De Iuliis, intorno alle 18:30; per consentire i soccorsi, e per la successiva messa in sicurezza della carreggiata, è stato interdetto il traffico veicolare in entrambe le direzioni.



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma nonostante tutti gli sforzi i due ragazzi sono deceduti per le gravi ferite riportate nello schianto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica. La voce dell’incidente si è diffusa in poco tempo in tutto il piccolo comune di Pellezzano

“Nessuno mai avrebbe voluto e immaginato un inizio di anno così tragico. Un incidente, verificatosi in via Carlo De Iulis sul nostro territorio, che ha letteralmente sconvolto l’intera cittadinanza. Due giovani, a bordo di uno scooter hanno purtroppo perso la vita in un sinistro sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della stazione di Pellezzano”, si legge sul sito dell’amministrazione comunale di Pellezzano.







“Esprimo a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Pellezzano le più sentite condoglianze alle famiglie dei due giovani colpite da questa immane tragedia. A loro va tutta la vicinanza e la solidarietà per il grave lutto subito. L’intera comunità è rimasta scioccata da quanto accaduto rivolgendo alle famiglie tutto l’affetto e la vicinanza”.



Tantissimi i messaggi arrivati per i due ragazzi di Pellezzano. “Quanto dolore.. Non si può morire a 15/17 anni.. Oltretutto due anime buone.. Non meritavano tutto ciò… Riposate in pace I&N sentitissime condoglianze alle famiglie, alle quali sono vicina per questo immenso dolore. ”. “Ho il cuore a pezzi per l’immane tragedia e ancora di più sapendo che è il figlio di un caro amico. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie… che il Signore li accolga tra le sue braccia poveri figli…”.