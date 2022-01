È accaduto l’impensabile a Bosnasco, provincia di Pavia. Durante un funerale l’ex sindaco di Volpara, Roberto Cavanna, è scivolato e è finito nella botola per la bara. L’impatto è stato così violento che, tragicamente, per il 77enne non c’è stato scampo. La cerimonia funebre si stava svolgendo lunedì 17 gennaio scorso e Roberto stava partecipando all’ultimo saluto di una sua parente.

Secondo quanto sta emergendo l’uomo sarebbe caduto proprio mentre il personale del cimitero del paesino pavese, neppure mille abitanti, stava tumulando la bara. L’ex primo cittadino di Volpara, cittadina a una trentina di chilometri dal capoluogo, è caduto in un sottoscala che porta ai sotterranei. La botola dove Roberto ha trovato la morte era aperta e non segnalata.

Roberto Cavanna, che abitava a Stradella, si trovava in quel momento nel cimitero per il funerale di una parente acquisita. Non è ancora chiara la dinamica del triste evento, ma secondo quanto riporta la Provincia Pavese il pensionato è caduto dalle scale che portano ai sotterranei.





L’uomo, purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale dove è stato trasportato in codice giallo per quella che inizialmente sembrava una rottura del bacino. Agli operatori del 118 sembrava stesse in condizioni non così drammatiche visto che Roberto non ha perso conoscenza e ha parlato sia coi presenti sia con il personale medico.

Sul caso la procura di Pavia ha aperto ovviamente un’inchiesta. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri che hanno già inviato alcuni atti. Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno identificato sia gli addetti ai servizi cimiteriali sia il personale dell’agenzia funebre che era presente al funerale.