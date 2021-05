Dramma sul lavoro. In un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 12 hanno perso la vita due operai. È successo a Villanterio, comune in provincia di Pavia, nella ditta Digima. A causare la tragedia la rottura di un tubo vapore. La nuvola, probabilmente contenente ammoniaca, non ha lascito scampo ai due operai morti sul colpo. I soccorsi, arrivati immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Una delle vittime – secondo quanto reso noto dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia – è un uomo di 50 anni, mentre sul secondo operaio deceduto non si hanno ancora informazioni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Da chiarire la dinamica sulla quale cercheranno di fare luce, nelle prossime ore, gli investigatori. La natura dell’incidente ha spinto i vigili del fuoco a far intervenire il nucleo Nbcr, gruppo specializzato chiamato a intervenire in situazioni eccezionali, quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze pericolose.

Incidenti sul lavoro, una tragedia che si ripete



La Digima è una ditta specializzata nella produzione di grassi e farine proteiche di origine animale e nella raccolta e lavorazione di sottoprodotti della macellazione. Un incidente, l’ennesimo sul lavoro dall’inizio dell’anno, che riporta alla mente la tragedia della 22enne Luana D’Orazio morta il 3 maggio in una fabbrica tessile di Prato.







La ragazza, residente a Pistoia, madre di una bambina di 5 anni, era rimasta intrappolata in un macchinario per tessere i tessuti e per lei non c’era stato niente da fare. Quando la titolare dell’azienda tessile era stata informata dell’incidente e della morte della giovane aveva avuto un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente era arrivato anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai.

🔴 Villanterio (PV), incidente sul lavoro alle 12 in un’azienda che lavora alimentari, dopo la rottura di una tubazione di vapore: deceduti due operai. #Vigilidelfuoco al lavoro con il nucleo #NBCR per mettere in sicurezza l’area [14:30 #28maggio] pic.twitter.com/33nfo4DdKN May 28, 2021



“È una tragedia che colpisce tutta la comunità e mi stringo in segno di cordoglio, anche a nome di tutta l’amministrazione comunale, alla famiglia della giovane. Aveva avuto un figlio da poco, era felice. Siamo vicini al piccolo e a tutta la famiglia”, aveva spiegato il primo cittadino. “Il lavoro – aveva detto ancora il sindaco – è dignità, è realizzazione di sé, è lo strumento che dovrebbe consentire a tutti di progettare il proprio futuro. Le morti bianche spezzano all’improvviso sogni e progetti di vita e sono davvero inaccettabili”.